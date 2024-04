Taylor Swift postala je milijarderka! Samo tri žene bogatije su od slavne pjevačice

Moglo bi se reći da je ovaj trenutak dugo čekala! Američka pjevačica Taylor Swift (34) i službeno je postala milijarderka, a na Forbesovoj listi slavnih milijardera ona zauzima četrnaesto mjesto s bogatstvom čija se vrijednost procjenjuje na 1,1 milijardu dolara. Predvodi je holivudski producent i redatelj George Lucas koji je stekao peterostruko viši iznos - čak 5,5 milijardi dolara. Od slavne pjevačice imućnije su samo tri žene - Oprah Winfrey, Kim Kardashian i Rihanna, a njezinom uspjehu pridonijela je i superuspješna svjetska turneja "Eras", a koja se u povijest glazbene industrije upisala s najvećim prihodom od prodanih ulaznica ikad.

Njen novi, jedanaesti studijski album u prodaju stiže 19. travnja pod imenom "The Tortured Poets Department", a ona je nakon duge potrage sreću pronašla čak i u ljubavi - sa svojim vršnjakom Travisom Kelceom, inače proslavljenim igračem američkog nogometa. Jedno drugom su najveća podrška, a Taylor ne propušta ni jednu njegovu utakmicu, baš kao ni on njezin koncert.

Taylorin put do zvijezda započeo je zahvaljujući njezinim roditeljima, koji su radno prepoznali kćerin talent i podredili cijeli svoj život njezinu razvoju u glazbi. Taylor Swift rođena je 13. prosinca 1989. u Readingu u američkoj državi Pennsylvanije u dobrostojećoj obitelji. Otac Scott bio je broker i financijski savjetnik, majka Andrea marketinška stručnjakinja, a dvije godine mlađi brat Austin danas se bavi fotografijom i glumom.

- Moja je baka bila operna pjevačica rođena u Singapuru. Uvijek je pjevala i zahvalna sam joj što me naučila mnogo o glazbi. To me inspiriralo da i ja počnem pjevati - kazala je Taylor u jednom intervjuu, a kojoj su bile uzor country pjevačice Shania Twain, Faith Hill te grupa Dixie Chicks.

Ako se prisjetimo, kao 10-godišnjakinja Taylor je počela pisati pjesme i nastupati na lokalnim sajmovima i festivalima, a u tinejdžerskim danima potpisala je prvi profesionalni ugovor s RCA Records i Sony/ATV Music Publishing - najvećom glazbenom izdavačkom kućom na svijetu - kao najmlađa autorica u povijesti.

Ona je, pak, prava glazbena senzacija postala debitantskim albumom jednostavnog naziva "Taylor Swift" 2006. godine, a ostalo je za nju povijest koju, sigurno i vješto nastavlja ispisivati.

