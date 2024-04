Štefica se oporavlja nakon operacije i želi još smršavjeti: 'Teško mi je, ali moram se vratiti na staro'

Štefica Sever, bivša kandidatkinja ''Života na vagi'', u showu je bila omiljena jer se nije bojala pokazati svoje emocije. U show je ušla sa 156 kg, a izašla je s 36 kg manje. Ipak, neke kilograme je vratila. No, za to je imala opravdan razlog. Naime, prošle je godine imala čak pet operacija zbog kojih je morala mirovati. U razgovoru za RTL.hr, Štefica je otkrila kako trenira tri do četiri puta tjedno te da joj je i dalje cilj doseći težinu ispod sto kilograma, i to do ljeta, a komentirala je i emotivni susret sa Zuzu na Plitvičkim jezerima.

- Od 12.12., od posljednje operacije do danas, skinula sam ukupno 22 kilograma. Uzela sam si trenericu. Većinom idem na grupne treninge, a nekad radim individualno. Da nemam svoju trenericu mislim da bi se udebljala. Ona me doslovno tjera, zove, naganja, moram dolaziti na treninge. Nekad mi se ne da, a opet idem. Tako da, sve pohvale samo njoj. Na njezinoj upornosti, ne baš toliko na mojoj, kazala je i dodala da se cijelu prošlu godinu oporavljala od operacije.

- Cijelu 2023.-u godinu trenirala sam nešto malo, usput, ništa previše. Jedno sam riješila, onda sam bila možda kojih mjesec i pol dana bez bolnice, onda sam opet išla drugo rješavati i tako se zapravo cijela 2023. okretala oko tih operacija. A da mi je sada, nakon ove zadnje operacije dobro, baš i nije. Oporavljam se zapravo i dan danas, teško mi je. Imam velikih problema s hranom i probavom. Moram paziti što jedem. Totalno sam se okrenula zdravoj prehrani iako kada sam izašla van, nisam toliko pazila koliko pazim sada, ovih posljenjih pet mjeseci. Tako da nema više onog starog. Sve se okrenulo na novo i sve se promijenilo. Više zbog zdravstvenih razloga, jer se moralo promijeniti, rekla je i dodala da je zadovoljna skinutim kilogramima. Cilj joj je da dođe ispod sto kilograma, a za to još treba skinuti devet kilograma.

- Kada se s bilo kime iz 'Života na vagi' sretnem, to je nešto posebno. Čovjek je sretan, ali kada sam ju vidjela... točno se vidi kako smo se i jedna i druga fizički jako promijenile i još kada vidiš kako je i ona sretna. I ja sam sretna, zbilja sretnija sam nego što sam bila. Sjele smo i razgovarale i kaže ona kako je bilo lako proći stazu. I kasnije, kada sam ja prošla tu stazu, mislila sam u sebi kako je zbilja lako. Da sam morala tu stazu proći prije dvije, tri godine i hodati šest sati, bila bi mi muka, a danas sam prošla s lakoćom. Zuzi je posebna osoba. Uvijek je vedra, uvijek pozitivno razmišlja, s njom ne možeš biti tužan! Samo kada je gledaš odmah se počneš smijati, jer jednostavno, ona je takva osoba. Doslovno zrači nekakvom dobrom pozitivom i to je ono što mi odgovara kod nje. Rekla sam joj da dođe u Varaždin kada bude imala vremena, a sad će i ljeto ubrzo. Imam ja blizu nje vikendicu kod Pule, tako da, kako je došla i prošle godine kod mene, tako će i ove godine sigurno. Ne sigurno, nego sto posto! Bliži nam se i godišnjica, dvije godine kako smo ušli u kuću Života na vagi' pa smo svi zajedno u nekakvoj organizaciji, tako da ćemo se sigurno vidjeti, rekla je Štefica.

