Tatjana Jurić pozirala u kombinezonu s dekolteom i pokazala zašto je jedna od najljepših Hrvatica

Voditeljica Tatjana Jurić (41) je na svojem profilu na Instagramu objavila fotografiju na kojoj pozira u izazovnom kombinezonu s dubokim dekolteom i izrezima na trbuhu. Brojni komentari koji su uslijedili pokazali su još jednom zašto je voditeljica i dalje jedna od najljepših Hrvatica.

- Dosta zgodno! Gola leđa!, napisala je pokraj fotografije.

"Tvoja ljepota iznutra mora se reflektirati i van!", "To te ja pitam", "Kao nova", "Ljepotica najljepša", "Koliko si ti samo lijepa", "Divna žena", "Bezvremenska Tatjana", "Da si moja", pisali su joj pratitelji.

Tatjana na televiziji vodi emisiju "Zdravlje na kvadrat", a na radiju je slušamo u programu "brava!". U nedavnom intervjuu otkrila nam je kako je na početku karijere jednom i opsovala u eter.

- Radio trpi gafove više negoli televizija. Neposredan je to medij, brz i osoban u interakciji sa slušateljima i ako se dogodi kakav gaf, on pridonese opuštenosti i neposrednosti koju radio traži. Dogodilo mi se jednom da je mikrofon ostao gore, na samim počecima, pa je i psovka pobjegla, no slušatelji su u konačnici redom pozitivno reagirali, vole vidjeti da u svijetu profesionalizma svi ipak imamo ljudsko lice, rekla nam je Tatjana i kazala kako nema problema s iznošenjem detalja iz svog privatnog života na društvenim mrežama.

- Mislim da je važno progovarati o svemu onome što na bilo koji način pomaže drugima. Informacijom, kritičkim progovaranjem, osobito mi koji u javnoj sferi i egzistiramo. Ako svaki, ali baš svaki dan svoga života provodim nekoliko sati u eteru, javnoj sferi, u onoj vrsti medija koji to i traži na taj način, i od slušatelja tražim da podijele svoje priče, onda je i na meni red da podijelim svoje, rekla je Tatjana.

