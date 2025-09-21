'Taksist nam je na Malti preporučio da isprobamo zečetinu i konjetinu, no to smo morale preskočiti'

Lara Giriček mlada je pjevačica koja stvara glazbu pod umjetničkim imenom LARRA. Nedavno je objavila svoj prvi singl "Eden" koji je odlično prihvaćen kod domaće publike, a kada smo primijetili super slike na njenom Instagram profilu, odlučili smo je kontaktirati da s nama podijeli dojmove s putovanja na Maltu. Otkrila nam je da svake godine planira barem jedno putovanje, a ovaj put je odluka pala na Maltu.

- Svake godine sa svoje dvije vrlo bliske prijateljice planiram barem jednom negdje otputovati. Najčešće putujem u travnju ili svibnju kako bih se lakše prilagodila fakultetu, ali i vrijeme je pogodnije. Ove godine, kada se približavao svibanj, nismo se mogle odlučiti, posjetiti radije Maltu ili Grčku, točnije Thessaloniki. Ima zaista raznolikih ponuda i mislim kako ima mnogo dobrih i isplativih prilika koje samo treba dobro opaziti, a zatim prilagoditi obaveze i bukirati let. Raspored letova za Maltu se nekako najbolje uklapao u moj raspored, ali već je i duže vrijeme bila jedna od destinacija koje imam na listi želja. Odsjela je u naselju blizu glavnog grada, gdje ima puno turističkih i brunch restorana.

- Odsjela sam u Sliemi, to je naselje na Malti koje se nalazi vrlo blizu glavnog grada Vallette do kojeg najbrže možete doći brodom koji će vas prevesti za otprilike 2€. Sliema je naselje s mnogo turističkih i brunch restorana te suvenirnica. Na Malti sam bila 3-4 dana te sam s prijateljicama rasporedila sve lokacije koje smo željele posjetiti po danima, kako se ne bismo previše umorile.

Opisala nam je i kako je izgledao njen prvi dan u Valletti. - Prvi dan sam prošetala Vallettom. To je divan gradić u žutim i smećkastim tonovima pun predivnih pogleda i divnih lokaliteta. Prvo sam posjetila Tritonovu fontanu koja se nalazi u blizini gradskih vrata te simbolizira mitska bića grčke mitologije. Primijetila sam kako se na tome mjestu mnogo ljudi sastaje jer ipak se i sama fontana nalazi u blizini čvorišta javnog prijevoza. Lokacije kojima sam se vrlo radovala bile su Gornji i Donji Barrakka vrtovi. Svaki vrt ima svoje čari te mi je zaista teško odlučiti koji su mi se više dojmili. Očaravajući pogled na otvoreno more, stabla, šareno cvijeće, opuštajuća atmosfera i mnogo klupica u hladovini na kojima se možete opustiti.

Taksist je idući dan njoj i prijateljicama preporučio što da probaju, no to su ipak preskočile. - Drugi dan započela sam u Sliemi s doručkom uz more u Felice Brasserie (preporuka je definitivno smoothie bowl, a i kava je tamo odlična), a zatim sam se uputila prema Mdini, gradiću na brdu okruženim zidinama kojeg nazivaju i "tihim gradom". Do tamo je moje prijateljice i mene vozio taksist koji nam je preporučio zečetinu ili konjetinu kao jela koja se tradicionalno jedu na Malti, no to smo morale preskočiti te smo se uglavnom držale stare dobre carbonare (rijetko sam nailazila na restorane s tradicionalnom malteškom kuhinjom, već je zaista mnogo restorana koji poslužuju talijansku i meksičku hranu, fast food, estetični brunch restorančići i slično).

Kaže da nije nikada gledala seriju "Igra prijestolja", ali da su je prijatelji obavještavali o lokacijama u Mdini koje mora posjetiti, a koje su se mogle vidjeti u seriji. - Iako moram priznati da nikada nisam ni pokušala pogledati poznatu seriju "Game of Thrones", bilo je vrlo zanimljivo vidjeti mnogo lokacija u Mdini koje su vidljive i u samoj seriji, što može biti posebno za sve obožavatelje serije. Ako imate neku digitalnu kameru ili slično, svakako ju ponesite jer najbolje dočaraju ljepotu i toplinu grada. Nedaleko od Mdine nalazi se pješčana Golden Bay plaža koja zaista opravdava svoje ime. Nažalost, taj je dan bilo vjetrovito i nije bilo ugodno za kupanje, ali i samo odmaranje na plaži i sunčanje vratilo mi je svu energiju koju sam izgubila hodajući i razgledavajući grad.

Zanimljivo je, kaže, bilo i na izletu do otoka Gozo i krstarenje uz špilje Santa Maria i Plavom lagunom. - Treći dan sam nam bukirala izlet u trajanju od sedam sati koji je uključivao vožnju brodom do otoka Gozo i krstarenje uz špilje Santa Maria i Plavom lagunom. Postoje razne opcije i ture, bržim manjim brodićem ili većim i sporijim kojeg smo mi i izabrale, a cijene tura se uglavnom kreću oko 30-ak eura po osobi. Svakako ne možete promašiti, uz samu su rivu Slieme mnogi turistički brodovi koji ispred šetnice imaju i štandove sa svim obavijestima vezanih za izlete te tamo možete kupiti karte kao i preko interneta. Toga je dana more bilo valovito te je vožnja bila dosta neugodna, s obzirom na to čega sam se sve nagledala putem jer je mnogima pozlilo od jakog ljuljanja broda, no samo to ljuljanje iskoristila sam s prijateljicama kao trenutak za smijeh i iskustvo koje ću sigurno pamtiti. Plava laguna je zaista očaravajuća. Svaka slika koju sam uslikala ne može u potpunosti prikazati ljepotu te prirode. Jedino što je bilo malo nezgodno je količina ljudi koja je dolazila tamo. Svidjelo mi se to što sam za otprilike 1-2€ nabavila svježi ananas kojeg narežu odmah ispred vas. Htjela sam se malo odvojiti od gužve te sam sjela na ravnu površinu uz more - prisjeća se i nastavlja:

- U jednom trenutku svi su krenuli vikati na mene te sam shvatila da sam se smjestila taman na mjesto gdje veliki turistički brod pristaje te me skoro pokupio. Još mi je i bilo čudno zašto baš tamo gdje sam sjela nema apsolutno nikoga. Iako sam se zaista dobro opustila, ali i dobro izgorjela, pronašla sam dodatne snage da te večeri sa svojim curama posjetim naselje St. Julian's, turističko mjesto poznato po dobrom noćnom životu. Dobra hrana, glazba i atmosfera, što vam više treba!

Malta je, tvrdi, destinacija koju bi definitivno preporučila onima koji je još nisu posjetili. - U svakom gradu ili naselju u kojem sam bila zaista i bez razgledavanja možete provesti divan i kvalitetno ispunjen dan. Dobro je povezana javnim prijevozom, no uglavnom sam više koristila Bolt jer cijene nisu bile previsoke, a i pošto sam bila s još dvije prijateljice, kada se podijeli, nije toliko skupo, a i bilo nam je lakše tako putovati do željenih lokacija. Bilo mi je malo teško naviknuti se na to što se na Malti vozi po lijevoj strani, tako da ako planirate unajmiti auto ili slično, pripazite na to - upozorila je i dodala:

- Isto tako kada sam bila u Valletti do svih lokaliteta koje sam navela sam pješačila što je i pridonijelo stvaranju predivnog dojma jer sam usput razgledavala cijeli grad, a poznate lokacije zaista nisu daleko jedna od druge. Cijene su zaista pristupačne, naravno ovisi što planirate raditi jer, kao i bilo gdje, ako posjetite neko popularnije mjesto, možete očekivati više cijene.

Što se tiče savjeta, krema za sunčanje je obavezna. - Savjet koji bih definitivno dala onima koji planiraju posjetiti Maltu je da ponesu kremu za sunčanje, ali i potraže neke restorane koji nisu toliko turistički razvikani i popularni, već da upitaju lokalne stanovnike za preporuku, što ja nisam, ali naravno i da uživaju i stvaraju divne uspomene!

Lara kaže da kad putuje voli učiti o novim stvarima i obogatiti svoje znanje. - Razgledavanje povijesnih znamenitosti i poznatih lokacija vrlo mi je bitno, ali isto tako, kada negdje otputujem, volim iskoristiti vrijeme i za odmor i nekako se uklopiti s ljudima koji tamo stanuju i jednostavno uz poneku kavicu promatrati i upijati energiju mjesta kojeg sam posjetila.

Velika joj je želja posjetiti i Barcelonu. - Smatram da je to grad pun života i prilika. Također i Rim. Zahvalna sam što sam od malena imala priliku putovati na raznovrsna mjesta i svako me putovanje emotivno obogatilo s divnim uspomenama. Prošla sam zaista dobar dio Italije (Milano, Venecija, Verona, Padova, Como, Genova, Bologna, Firenca, Pisa, Ravena, San Marino, Rimini...). Italija ima posebno mjesto u mome srcu jer tamo imam i dio obitelji, ali isto tako svaki put kada pređem granicu, jednostavno zrak je drugačiji i odmah mi je toplije oko srca. Mjesta na koja bih se također zasigurno vratila su Istanbul (Turska), Beč (Austrija), Rovaniemi (Finska), Švicarska... Za sada nemam plan otputovati sigurno do kraja godine, fokusirana sam na glazbu i ostale obaveze, ali tko zna, što se toga tiče, volim biti spontana! - smije se pjevačica.

Drago joj je, kaže što su ljudi imali divne reakcije na njenu pjesmu, a do kraja godine planira izbaciti još jednu. - Tako je, moj prvi singl "Eden" je vani! Drago mi je što su ljudi imali toliko divne reakcije na pjesmu i cijeli proces stvaranja i rada na tome projektu bio je zaista divan. Zahvalna sam što imam priliku podijeliti svoj rad i svoje emocije s drugima, a onda i vidjeti pozitivan rezultat svoga truda. Svakako planiram izbaciti još jednu pjesmu do kraja godine, vjerojatno na zimu. Trenutačno sam u nekom R&B/pop vibeu tako da na to i ciljam pri stvaranju nove pjesme. Preda mnom je sada puno posla i puno želje za stvaranjem nečega kvalitetnoga tako da zasigurno prije nego što negdje otputujem, morat ću dovršiti, ali i usavršiti sve što sam planirala što se glazbe tiče, ali uz divan tim koji stoji uz mene sigurna sam da će sve ići glatko.