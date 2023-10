Svjetski poznati gitarist vraća se u Hrvatsku: 'Gibonni je veliki umjetnik, užitak je raditi s njim'

Tommy Emmanuel, virtuoz na gitari, 8. studenog stiže u Tvornicu kulture u Zagrebu. Ova glazbena legenda donosi ogroman entuzijazam i strast prema glazbi. Svatko tko je ikada svjedočio Tommyjevu nastupu zna da je njegova glazba puna emocija i strasti. Tommy Emmanuel ima jedinstvenu sposobnost sviranja tri različite dionice istovremeno na akustičnoj gitari.

Nedavno je izdao album "Accomplice Two", koji donosi raznolikost i avanturizam u glazbi, u suradnji s glazbenicima poput Michaela McDonalda, Jorma Kaukonena, Billyja Stringsa i mnogim drugima. Prva singlica s albuma, "White Freight Liner Blues", već je osvojila srca slušatelja, a Tommy nam je u razgovoru kazao po čemu pamti nastupe u Hrvatskoj, ali i suradnju s Gibonnijem.

– Svirao sam u Hrvatskoj mnogo puta i volim dolaziti u vašu prekrasnu zemlju! Imam mnogo uspomena u posljednjih 18 godina! Hrvatska publika gori! Uvijek mi je lijepo s vama, sretan sam što vam se sviđa ono što radim i uvijek ću dati sve od sebe, kazao nam je gitarist, koji je još 2006. svirao gitaru na Gibonnijevu albumu "Unca fibre".

– Gibonni je veliki umjetnik, bio sam oduševljen svirati i snimati s njim. Ima vrlo jedinstven stil, a u njegovu bendu su zaista moćni glazbenici – rekao je Emmanuel. Posebna zanimljivost na njegovim koncertima je da nikad unaprijed ne pripremi set listu, nego na licu mjesta odluči što će svirati.

– Nikada ne koristim unaprijed dogovorenu set listu, volim improvizirati i ponekad mijenjati smjer kad osjetim da bi se to publici svidjelo! Imam neke nove pjesme pa volim započeti svoje nastupe nečim novim, a onda se potpuno opustiti – veli gitarist. Mnogi koji na njegov koncert dođu neupućeni vjerojatno misle kako će se dosađivati gledajući dva sata čovjeka koji svira akustičnu gitaru, no Tommy je sve osim dosadnog glazbenika. Istovremeno svira tri dionice na gitari, a taj instrument koristi i kao perkusije pa je u stvari one man bend.

– Imam bend i pjevača u glavi, mislim i osjećam kao bend, dakle nije samo gitara nego i groove, bas, bubnjevi, melodije i harmonije. Ovo ne funkcionira u svakoj pjesmi, ali zato imam potpunu slobodu da na svakom koncertu odlučim u kojem će smjeru ići, kaže Tommy kojem je jedna od najboljih pjesama "Mombasa", u kojoj odjednom izvuče metlice za bubnjeve i usred pjesme njima lupa po gitaru i mikrofonu.

– "Mombasa" je pjesma koja govori o Africi, govori o ljubavi i dobroti. To je poput himne u mom srcu, daje mi priliku da sviram bubnjeve i udaraljke na svojoj gitari. Nadam se da ćete uživati ponovno je slušajući, veli Emmanuel. Odrastao je u glazbenoj obitelji, a počeo je nastupati kad mu je bilo samo šest godina.

– U glazbu sam bio zaljubljen od rođenja. To je bilo moje mjesto mira i radosti. Kako smo rasli, stalno smo učili nove pjesme i pokušavali svirati glazbu koju smo čuli na radiju. Moja braća, sestra i ja pokušavali smo oponašati zvukove koje smo čuli i tako sam naučio aranžirati i razumjeti pjesme. Mojih utjecaja je mnogo, od countryja, bluegrassa, bluesa, rock and rolla, jazza. Sve mi se sviđa... Pop glazba, flamenco. Krao sam od svih, a to opet nekako zvuči kao ja – kaže umjetnik koji je u karijeri nastupao s mnogim poznatim glazbenicima kao što su Stevie Wonder, Bill Wyman, Robben Ford, Roberta Flack, Olivia Newton-John, Albert Lee, John Denver, Michael Bolton. Zanimalo nas je tko je od njih najviše utjecao na njega?

– Svi umjetnici koje ste spomenuli su divni, utjecajni ljudi s kojima sam volio raditi, ali ima ih još puno i taj popis samo raste – veli Tommy. Nastupao je na mnogim zanimljivim mjestima, a jedan koncert posebno pamti.

– Svirao sam narodu Massai u Keniji, vani u pustinji, bez struje, s baterijskim pojačalima i pod zvijezdama. Nikada nisu čuli glazbu bijelaca i njihova su djeca plesala na svaku pjesmu! Prije sam svirao 300 koncerata godišnje, sada sviram manje. Imam obitelj i moram biti s njima pa sam dosta usporio. Ove godine imam oko 130 koncerata – kaže Tommy i dodaje da ne razmišlja o mirovini.

– U mirovinu? Od čega? Volim svoj život i želim svirati samo za ljude. Dakle, sve dok me želite čuti, davat ću sve od sebe! Šaljem puno ljubavi svima u Hrvatskoj, vidimo se uskoro – zaključio je Tommy Emmanuel.

