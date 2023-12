Svi su timovi popunjeni, a sada slijede 'dvoboji': Dino emotivno reagirao na odlazak jednog kandidata

U showu „The Voice Hrvatska“ na redu je 8. emisija, treća finalna i najnapetija nokaut-faza natjecanja. I večeras mentori imaju zahtjevnu ulogu, moraju odabrati tko prolazi, a tko napušta natjecanje. Usto moraju donijeti i odluke o natjecateljima koji su u prošlim emisijama dobili njihovo „možda“. Svaki od mentora nakon nokaut-faze imat će šest natjecatelja. Malo je slobodnih mjesta u timovima, a napetost i očekivanja golema su.

„Idemo snositi posljedice. Jel tako?“ rekao je najmlađi mentor Dino i možda na najbolji mogući način opisao težinu odluka, pri kojima zaista nijanse odlučuju među odličnim natjecateljima ove sezone. „Neki su izabrali pogrešne pjesme“, rekao je Gobac. „Ja ne znam nikoga tko bi se usudio to pjevati“, dodala je Vanna. „Oni su toliko dobri da ja nemam rješenje za to“, zaključio je Urban. Uz voditelje Ivu Šulentić i Ivana Vukušića počinje posljednja nokaut-faza.

Prvi je na redu tim kojemu je mentor, uz svoje pomoćnike, Gobac. Sandro Bjelanović prvi izlazi na scenu i izvodi pjesmu „Lonely Boy“ (The Black Keys). Energičan, kao i na audiciji kad je pjevao Doorse, probio je led. „Zračiš veseljem, ljubi te brat, a sada mi dolazi Nikolina s jednom tradicionalnom pjesmom“, najavio je Gobac. Pjesmu „Jovano, Jovanke“ izvela je Nikolina Stipić koju je publika za emotivni nastup nagradila velikom podrškom. Maja Miklaužić Vahtarić, treća iz Gobčeva tima, izvela je pjesmu „Angel“ (Sarah McLachlan). „Teško smo našli pjesmicu za Majicu, ali smo uspjeli“, komentirao je Davor Gobac. Vrijeme je odluke, ali, naravno, uz pokoji savjet ostalih mentora, više kako bi zadržavali vrijeme i dali mentoru još malo vremena. „Svi ste me iznenadili večeras i nemojte mi zamjeriti jer netko mora ispasti“, rekao je Gobac prije konačne odluke. Dalje prolazi Sandro Bjelanović, natjecanje neće nastaviti Maja Miklaužić Vahtarić, a između dva „možda“ Nikolini i Filipu (iz prve emisije nokaut-faze) dalje nastavlja Nikolina Stipić.

Na redu je Dinin tim. Govorio je o svojim iskustvima kad je kao dijete krenuo u pohod na glazbenu scenu te usponima i padovima. Upoznajemo i njegovih troje natjecatelja, a prva na pozornici s pjesmom „Baby Love“ (Mothers Finest) nastupila je sigurno i energično Martina Bakić. „Ova pjesma je stvorena za tebe i drago mi je da smo se tu našli“, pohvalio ju je Dino. A onda je na scenu došao, kako ga je Dino nazvao, osebujni Martin Kosovec s pjesmom „I'll Never Fall In Love Again“ (Tom Jones), kojeg je publika nekoliko puta nagradila pljeskom. „Izvedba je bila besprijekorna, druže moj stari mladi“, komentirao je Dino. Nakon njega pjesmu „Like A Stone“ (Audioslave) izveo je Gabriel Lukač. „Prodorno, moćno, tvrdo, odličan si bio“, komentirao je Dino. Mentori ponovno daju mišljenje i pokušavaju Dini olakšati odluku. Dalje prolazi Martin Kosovec, natjecanje napušta Gabriel Lukač. Martina je također odmah dobila prolaz dalje. A za još jedno slobodno mjesto Dino odlučuje između dva „možda“ iz prve dvije emisije nokauta. Između Marka i Borne Dino je odabrao Marka. Pozdrav s Bornom, kojem je Dinin okret na „blindu“ bio najbolji trenutak u životu, izazvao je prilično emotivnu reakciju mentora.

U Vanninu je timu večeras četvero natjecatelja. Nakon priprema na probi, vježbi glasa i borbe oko izbora pjesama prva na scenu izlazi Valeria Jacek s pjesmom „Oprosti mi“ (Divas). Otpjevala ju je vrlo emotivno i na svoj način uz raspoloženu publiku koja je prepoznala sve što je pjesmom donijela. „Osjećam se nestvarno prekrasno i hvala svima. Predivne su ove naše domaće pjesme i treba ih pjevati“, rekla je Valeria nakon nastupa. Nakon nje Laura Sučec uz pomalo neočekivan izbor pjesme. Riječ je o „Teškim bojama“ Gorana Bareta & Majki. U posebnom aranžmanu, ali s mnogo samopouzdanja sjajno je izvela tu antologijsku pjesmu. „Za ovo treba hrabrosti, samopouzdanja i višak talenta. Sigurna sam da će se o ovoj verziji Laure iz Petrinje još puno pričati“, komentirala je Vanna i nastavila s komplimentima na račun tog nastupa. Teo Kifer „blažen među damama“ večeras u Vanninu timu izveo je pjesmu „Say You Won't Let Go“ (James Arthur). „To je to, ja volim i nije tajna ovaj moderni frazirung u pjevanju“, zaključila je Vanna. Nensi Mitrović izvela je pjesmu „Da znaš“ (Vesna Pisarović), sigurno i na svoj način. I mentorica i publika pjevale su s njom, a onda je došlo vrijeme odluke. Dalje prolazi Teo Kifer, natjecanje napušta Nensi Mitrović, Laura „petrinjska princeza“, kako ju je Vanna nazvala, prolazi dalje. Ostaju Valeria i Dorian koji čekaju odluku iz prošloga nokauta. Jedno slobodno mjesto Vanna odlučuje dati Dorianu.

Došao je red na Urbanov tim. Slobodna su dva mjesta, čekaju nas tri nastupa i jedno „možda“ iz prošlih nokauta. Napetost je na vrhuncu jer to je posljednji tim u nokaut-fazi. Prvi na scenu dolazi Toni Šimonović s pjesmom „Sono solo parole“ (Noemi). Potpuno posvećen pjesmi i načinu na koji ju je donio oduševio je i publiku i mentore. „Imaš sve što treba imati pjevač i interpret, dobro da smo ti skratili pjesmu jer bih se ja raspao zajedno s tobom od emocija“, zaključio je Urban. „Jealous“ (Labrinth) izbor je Aide Tokić, čiju je izvedbu publika nekoliko puta prekidala pljeskom, a dobila je i Urbanove komplimente. Danijela Hajdinjak pjevala je zahtjevnu pjesmu „Always Remember Us This Way“ (Lady Gaga). Izvela ju je uvjerljivo i sigurno baš kako su mentor i njegovi pomoćnici u timu to zamislili. Vrijeme je za odluke uz savjete ostalih mentora. Toni Šimonović prolazi dalje, a od daljnjeg sudjelovanja oprašta se Aida Tokić. Ostaje odluka o još jednom slobodnom mjestu između Danijele i Marine koje imaju „možda“. Danijela ide dalje. Vrlo je emotivno sve to doživio i njihov mentor Urban kao i ostali mentori, a Aida je u suzama zahvalila na nezaboravnom iskustvu svima koje je upoznala tijekom priprema i snimanja.

Timovi su popunjeni. U svakom timu ostalo je po šestero natjecatelja koje već sljedeće subote čeka nova faza natjecanja, a to su „dvoboji“. Ponovno velika uzbuđenja i napetosti te nimalo laka iskušenja i odluke za mentore.

Ovu emisiju možete reprizno gledati u nedjelju na HRT1 od 17.20, zatim putem platforme HRTi, a sve što se događa iza scene možete pratiti preko društvenih mreža i YouTube kanala. Nova emisija dvoboja u „The Voice Hrvatska“ na rasporedu je iduće subote na Prvom programu HRT-a od 20.15.

