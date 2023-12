Svekrva Aleksandre Prijović iznenadila unuka skromnim poklonom: Zorici Nakić on je jedini unuk

Srpska folk pjevačica Aleksandra Prijović koja je nedavno napunila pet zagrebačkih Arena ne prestaje intrigirati javnost. Sin popularne pjevačice Aleksandar posjetio je s mamom baku Zoricu Nakić od koje je za Božić dobio album za sličice. Inače, Zorica je majka Aleksandrina supruga Filipa Živojinovića koja je svojem unuku pripremila poklon i sve objavila na društvenu mrežu Instagram, pišu domaći mediji.

Poznato je da gospođa Nakić na društvenim mrežama dijeli obiteljske trenutke pa nije začudilo kada je objavila kako provodi ovo blagdansko vrijeme. Mali Aleksandar od bake je na dar dobio svoj prvi album za sličice, a kako ga ispunjava i gleda crtane filmove u svom domu podijelila je i Nakić na svom privatnom Instagram profilu. Zorica je do sada postala baka jednom, iako ima još sina Marija i kći Ivu. Nakon što brak između Bobe i Zorice nije uspio, Lepa Brena se udala za njega, a Zorica se nekoliko godina kasnije udala za bivšeg hrvatskog košarkaša Ivu Nakića i odselila u Ameriku. Njihov sin Mario također je poznat javnosti kao košarkaš koji trenutno igra za košarkaški klub Igokea.

Podsjetimo, srpska pjevačica Prijović jednom je bila u kratkom izletu u glumi, a riječ je o popularnoj seriji „Ubice mog oca“, gdje je igrala lik pjevačice. Izjavila je tada kako nikada nije mislila da će glumiti igdje, no profesionalni i odlični glumci koji su joj bili kolege na setu pomogli su joj. Kako je ispričala jednom prilikom, najteže su joj padale emotivne i seksi scene s kolegom Banom Tomaševićem. – Bilo me je sram da se zagrlim s njim i da se mazimo. Svi su pokušali da me opuste, pa čak i suprug Filip – otkrila je pjevačica tada i dodala da ju je Lepa Brena, koja je isto često glumila, veoma pohvalila.

Aleksandra je otpjevala i naslovnu pjesmu za četvrtu sezonu serije koja je postala veliki hit. Dosad ju je na YouTubeu pogledalo 33 milijuna gledatelja. Pet zagrebačkih koncerata regionalne zvijezde iza nas je, a o ovom uspjehu govorit će se još dugo. Naime, Prijović je prva kojoj je pošlo za rukom dvoranu na Laništu napuniti pet puta. Prijović je tijekom turneje nastupala diljem regije, a o ovom uspjehu govorila je i u svojem gostovanju na Blic televiziji i otkrila koga je sve od kolega zvala da gostuju te tko se nije odazvao pozivu. Naime, Aleksandra je tijekom pet koncerata ugostila Acu Pejovića, Željka Samardžića, Bojana Vaskovića iz Lexington benda, Milicu Todorović, MC Stojana i Teu Tairović, Sašu Matića, Natašu Bekvalac, Jelenu Rozgu, Lepu Brenu, Dejan Matić, Osmana Hadžića i Mayu Berović. No, pjevačica je sada otkrila i koga je pozvala, a nije se odazvao.

– Meni je žao što Tanja Savić i Milica Pavlović nisu mogle biti moje gošće, iako sam to jako željela, jer poštujem njihove karijere i sve ono što one rade. Uvijek sam tu, da podržim kvalitetu, rad, nešto što vrijedi, što publika voli. U ovom slučaju, Milica je tu mojih godina, Tanja je malo starija, ali volim kada moje mlađe kolege dođu, svi se zajedno podržavamo i dajemo vjetar u leđa jedni drugima. Još jednom želim zahvaliti Milici. Nije bila gost na koncertu, nije mogla, ali je došla, ispala je jedan veliki car, podržala me i bila je jako vesela, bila je ponosna. Nas dvije smo pričale nakon koncerta i rekla mi je: “Radujem se, jer smo nekada nas dvije zajedno počele, a pogledaj gdje smo danas“ – rekla je Aleksandra za ovaj medij.

