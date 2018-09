Svećenik na udaru javnosti - neprimjereno dirao pjevačicu na sprovodu

Biskup koji je tijekom sprovoda Arethe Franklin neprimjereno hvatao pop zvijezdu Arianu Grande ispričao se pjevačici, te kazao kako nije imao nikakvu lošu namjeru.

Kamere su snimile svećenika Charlesa H Ellisa III koji je čvrsto obgrlio pjevačicu, a prsti su mu dirale Arianinu dojku.

#RespectAriana is trending worldwide after a pastor got very handsy with @ArianaGrande at Aretha Franklin's funeral pic.twitter.com/FeJQ4f3lk4

- Nikad mi nije bila namjera da diram grudi bilo koje žene. Možda sam prešao granicu i bio previše prijateljski raspoložen - kazao je biskup za Associated Press, piše BBC.

Dodao je i kako je tijekom ceremonije grlio sve izvođače, bez obzira radilo se o muškarcima ili ženama.

I'm really sorry you had to go thru that @ArianaGrande that groping was beyond blatant and we could all see and feel your discomfort. #NotCool