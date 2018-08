Od kraja turbulentnih 60-ih u SAD-u Aretha je prelazila žanrovske, rasne, spolne i glazbene barijere

Kraljica soula Aretha Franklin preminula je u 77. godini nakon dugotrajnih zdravstvenih problema. Za razliku od mnogih drugih samoproklamiranih “kraljica” u pop-glazbi posljednjih desetljeća, Aretha Franklin doista je bila pjevačka kraljica i jedna od najznačajnijih osoba iz svijeta suvremene glazbe.

Od kraja šezdesetih, politički i društveno turbulentnog vremena u SAD-u, prelazila je mnoge žanrovske, rasne, spolne i glazbene barijere i ostavila neizbrisiv trag. Gospel i soul imala je u krvi, još dok je kao tinejdžerica pjevala u detroitskoj crkvi, a već prvim velikim hitom “Respect” 1967. zakucala je na top-ljestvice i otad uspjela 77 puta ući na Top 100 američkih, a kasnije i svjetskih ljestvica popularnosti.



Dobitnica 18 nagrada Grammy, od 44 nominacije koliko ih je sakupila tijekom godina, karijeru je počela kad ju je otkrio legendarni John Hammond iz diskografske kuće Columbia, isti onaj koji je u studio i do svjetskih pozornica doveo Bennyja Goodmana, Counta Basieja, Billie Holiday, Roberta Johnsona, Boba Dylana, Bessie Smith i Brucea Springsteena. Dvadeset godina nakon prvog uspjeha, 1987. bila je prva žena primljena u američku “Kuću slavnih rock and rolla”, a magazin Rolling Stone proglasio ju je najvećom pjevačicom svih vremena. Početkom 2017. objavila je na američkoj TV postaji da se povlači s pozornice, a posljednji put nastupila je na dobrotvornoj priredbi Eltona Johna u studenome 2017. za njegovu AIDS fondaciju.

Možda je najznačajnijih prvih 12 godina njezine karijere pod okriljem američke diskografske tvrtke Atlantic, kada je snimila 12 singlova koji su se popeli na američku Top-10 ljestvicu, njezine najveće uspjehe koji su tijekom karijere uključivali 80 singlova na top-ljestvicama, a od toga čak 20 na prvom mjestu R&B ljestvice. Od 1967. do 1970. Aretha Franklin bila je najprisutnije ime tamnopute glazbe u svijetu pop-industrije. Drugi dio njezine karijere u diskografskoj kući Arista Records, od 1980. do 2003. godine, nije bio toliko značajan. Njezin posljednji singl koji je dospio na top-ljestvice, “Put You Up on Game” iz 2007., bila je suradnja s pobjednicom “Američkog idola” Fantasiom Farrino kojoj je također pomogla u karijeri.

Njezin glas od četiri oktave ostavio je neizbrisiv trag u pjesmama poput “Chain of Fools”, “(You Make Me Feel Like) A Natural Woman”, “I Never Loved a Man (The Way I Loved You) i mnogim drugima. Godine 1987. bila je vlasnica čak 11 nagrada Grammy u kategoriji najbolje R&B izvedbe, 14 singlova koji su dosegli nakladu od milijun primjeraka, više od bilo koje druge suvremene pjevačice, dva počasna Grammyja, te je bila jedina pjevačica na inauguraciji Baracka Obame 2009. Iduće godine dobila je počasni doktorat iz glazbe sveučilišta Yale.

Popis njezinih priznanja je golem, a još 1968. magazin Time na početku karijere uvrstio ju je na naslovnicu naslovivši veliki tekst o njoj “Zvuk duše” (“The Sound of Soul”). Upravo tadašnje pojašnjenje u tekstu govorilo je onome što će postati zaštitni znak Arethe Franklin: “Ona ne izvodi glazbu, ona je svjedok stvarnosti oko nje.” Najznačajnije pjesme iz prve faze karijere povezale su gospel i rhythm and blues sa svjetovnim temama na način koji je doveo do spektakularnog proboja žanra, u čemu je bila jednakopravna poput njezinih kolega i prijatelja Raya Charlesa, Jamesa Browna i Sama Cookea.

Prešavši granicu između duhovne glazbe i svjetovne popularnosti, obilježila je jedno razdoblje i definirala mnoga pravila, rušila mnoga ograničenja pa je mnoge izvođačice, od Annie Lennox do Madonne i Beyonce, spominju kao uzor u svojim karijerama.