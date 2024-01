Suzana Mančić: 'Skinula sam se za Playboy na školskim praznicima svojih kćeri'

– Drago mi je, ja sam Suzana Mančić.

– Drago mi je, znam tko ste – odgovaram 67-godišnjoj bivšoj i najpoznatijoj loto djevojci s ovih prostora, koja se tijekom godina uopće nije promijenila! Fatalna plavuša bivše države Jugoslavije, koja je žarila i palila scenom kao jedna od najpoželjnijih, došla je s kćeri Natalijom na dodjelu nagrade za ''bezvremensku ljepotu'' u Zagrebu. Savršen povod za naš intervju! Započeli smo fotografiranje kasno popodne, taman dok još sunce nije zašlo. Dok naš fotograf bira najbolji kadar, prilazi gospodin i govori: – Ja sam šezdeseto godište, tu smo negdje vršnjaci. Molim vas, možemo li se fotografirati – uskače zajedno u kadar sa Suzanom i fotografira se kao s neostvarenom željom svoje mladosti. Simpatično ih je bilo vidjeti, a i nju je razveselio. Loto djevojka, televizijska voditeljica, glazbenica, glumica i spisateljica nedavno je ušla u novo životno poglavlje – službeno je postala umirovljenica, ali od mirovanja kod nje nema ništa. Kao da joj je tek trideset pet godina - zrači pozitivom, pozira, govori šale i sve nas nasmijava. Publika, a posebno onaj muški dio obožava je, ne samo zato što se svojedobno fotografirala za Playboy i pokazala sve svoje atribute, već zato što je žena bez dlake na jeziku. Bivši suprug Nebojša Kunić, s kojim ima 30-godišnju kći Teodoru i dvije godine mlađu Nataliju jednom joj je rekao: “Tko bi te htio da te ja nisam oženio”… Život je nepredvidiv, a tako je bilo i za nju - kada je prije 23 godinu uplovila u ljubavnu romansu s Grkom Simeonom Ocomokosom, a s kojim je šest godina u braku na daljinu. Gotovo uvijek o svom životu govori bez filtera i ustručavanja - a tako je bilo i ovaj put!

Nakon dugo vremena ponovno ste u hrvatskoj metropoli! Što vas dovodi u Zagreb?

Došla sam u Zagreb sa svojom mlađom kćeri Natalijom. Od nedavno sam ušla u mirovinu i uskoro obilježavam jubilarnih pedeset godina karijere. Dobila sam poziv za dodjelu nagrade za ‘bezvremensku ljepotu’, a to mi, moram priznati, jako laska. Nisam očekivala da ću ovakvu titulu dobiti u Hrvatskoj, to je zbilja lijepo. Inače, obožavam doći u Zagreb. Ne dolazim tako često, a malo nas je i pandemija odvojila i odgodila moj raniji dolazak ovdje. Ponovno polako uspostavljam veze sa Zagrebom.

Imate li ovdje neke prijatelje?

Imam, da. Ovdje u Zagrebu živi meni jedna jako draga prijateljica s kojom ću provesti nekoliko lijepih dana. Osim toga, imam i puno lijepih uspomena koje me vežu za Zagreb.

Koje su to lijepe uspomene?

U vrijeme bivše Jugoslavije stvarno sam jako često dolazila u Zagreb kada sam bila na vrhuncu svoje popularnosti i kada je sve to bilo jedno jako veliko tržište. Gostovala sam ovdje na televizijama, snimala show programe, predstavljala svoje nove ploče u bivšoj diskoteci Saloon. Osim Zagreba, za Hrvatsku me vežu lijepe uspomene i kada je riječ o predivnoj obali i otocima.

Moram vas pohvaliti, izgledate fenomenalno! Koja je tajna vašeg očuvanog izgleda i damskog stila?

Ja sam ipak bezvremenska ljepotica… Šalim se naravno, ali evo, ja se ne trudim da izgledam vitko i mlado. Trudim se uživati u životu, a kada pretjeram malo ‘povučem ručnu’. Inače, volim se brinuti o prehrani, a prestala sam i vježbati. Puno šećem po prirodi i na otvorenom. Imam divnog psa s kojim sam svaki dan u šetnji, a moj se muž smije i kaže da to nije nikakva šetnja. Inače, imam psa kojeg sam uzela iz azila, tada je imao tek tri mjeseca, a sada pak trinaest godina. Mješanci su zbilja divni i jako pametni, a mogu vam reći da su i mnogo otporniji na bolesti od čistokrvnih pasmina. Kako bilo, nastojim se njegovati koliko je to moguće, ali svakako ne želim pretjerati da od sebe ne napravim nekakvu karikaturu. Ne trudim se biti mlađa od svojih kćeri Teodore i Natalije. Kada imate djecu, a pogotovo žensku, onda je glupo natjecati se s njima u mladosti i ljepoti. Mislim da svoje godine nosim onako kako treba. Možda sam u duši djevojčica, ali s vanjskim izgledom ne trebam izigravati djevojčicu zato što bih bila smiješna.

Kažete da ste nedavno ušli u mirovinu. Kako sada provodite dane?

Istina, ali još nisam primila svoju prvu mirovinu. Prekinula sam snimanje svoje emisije “Suzanin izbor”, koju svakako uvijek možete pogledati na YouTubeu. To je bio jedan fini izbor mojih tema, gostiju, intervjua… Ipak, došlo je do umora i mislim da treba biti realan i u jednom trenutku stati. Dolaze novije generacije na scenu, a ja često znam pomisliti kada sam bila na vrhuncu svoje popularnosti – kako su se tada osjećale moje starije kolegice. Malo sam se povukla. Eto, rado prihvaćam gostovanja u drugim emisijama, sve dok se malo ne odmorim od te ludnice koja se zove privatna produkcija. Vidjet ću što ću još sve raditi. U posljednjih desetak godina napisala sam i dvije knjige, a emisija “Suzanin izbor” mi je dovoljno okupirala misli da nisam jednostavno imala vremena za pisanje knjiga. Možda se iz moje olovke iznjedri nešto novo… Također, volim otići u kino ili kazalište, a jednom tjedno svakako moram ići frizeru zato što mi je kosa postala neukrotiva.

Ne bojite se da će vam biti dosadno ako se ti vaši planovi na ostvare?

Ne! Vodim se filozofijom da je dosadno samo dosadnim ljudima. Ja uvijek mogu pronaći nešto što ću raditi i što će mene zanimati. Sigurno je da neću štrikati, to mi nikada nije išlo od ruke.

Jesu li vaše kćeri zaslužne za to da budete uvijek u trendu?

One se trude da me odvoje od te mlađe generacije i često mi kažu: “Mama, pretjerala si!” Obje su mi najbolji savjetnici. Kada je riječ o starijoj kćeri Teodori, ona ima nepogrešiv ukus za modu i detalje. Upravo me ona često zna vratiti da se preodjenem u nešto drugo, kao što je to nekada radila moja mama. Samo je jednom nisam poslušala i pogriješila sam. Od tada je uvijek slušam, a ako nije kod kuće onda joj fotografiram što sam odjenula pa mi da najbolji savjet. S druge strane, Natalija mi je bliža sugovornica, s njom se više smijem i iskreno ima više vremena za mene. Svaka od njih ima svoju profesiju. Natalija je završila Akademiju umjetnosti u Beogradu smjer fotografija, a time se uopće ne bavi. Danas se bavi novinarstvom i postala je izvrsna novinarka, što je mene najiskrenije baš iznenadilo. To mi je drago zato što je moj otac bio novinar. Nas tri još uvijek živimo zajedno, a ja ne znam do kada će to biti tako. S obzirom na to da je moj suprug Grk, onda kad se naljutim znam reći da ću se odseliti u Grčku. Poslije pola sata, sat znaju doći do mene pa me pitati jesam li to stvarno mislila.

Mislite li da bi slavile kada biste odselili?

Vjerujte, ne bi. Njima je sa mnom najbolje, kao da su u hotelu sa sedam zvjezdica. Nas tri se stvarno jako dobro razumijemo, družimo i lijepo provodimo zajedničko vrijeme. Mi čak zajedno i ljetujemo, naravno, one odu i sa svojim momcima, ali imamo neko vrijeme kada smo samo nas tri zajedno.

Jeste li onda vas tri najbolje prijateljice?

Jesmo, ali ne dozvoljavam da se baš prijeđe ta granica roditelja i djeteta. Ipak, treba se znati tko je u odnosu roditelj, a tko dijete. Uspijevam sačuvati jednu mrvu autoriteta.

Javnost vas voli zato što o svom privatnom životu govorite doslovce bez dlake na jeziku. U vezi ste 23 godine s grčkim poduzetnikom Simeonom, a od toga šest u braku. Koliko vam je teško održavati brak na daljinu, s obzirom na to da vaš suprug živi u Grčkoj, a vi u Srbiji?

Mislim da je to u ovim godinama jako dobro. Moj suprug je imao nade, koje su odmah nestale, da ću ja kada se udam preseliti kod njega u Grčku. To kod nas jednostavno ne bi funkcioniralo, upravo zato što sam ja tada još uvijek imala svoj posao. On je jedan izuzetno zaposlen čovjek koji radi od jutra do večeri i koji je uvijek na putu. Što bih ja ondje radila? Sjedila na bazenu i čekala ga da se vrati? To jednostavno nisam ja, a i on je toga svjestan. Svakako, da on i ja nemamo slične navike sigurno ne bismo bili zajedno toliko dugo. Mi se vidimo jako često, a avionske kompanije vrlo dobro profitiraju od našeg braka. Nas dvoje smo vam jednom tjedno zajedno. Što je zapravo sasvim u redu, a sve ovisi o našim obavezama. On ima svoju djecu, ostvario se i u ulozi djeda - ja jesam majka, ali još nisam baka. Takav odnos na daljinu ne bi funkcionirao u mladosti, ali u ovim godinama je zbilja dobro zato što naš razum nadjačava osjećaje.

Govori li Simeon srpski jezik?

Ne govori. Mi vam razgovaramo na engleskom jeziku, još uvijek nije naučio moj, ali kada govorim na srpskom – onda zna da sam ljutita. Kada se posvađao, a to traje jako kratko – ja vičem na srpskom, a on na grčkom jeziku. Jednom prilikom sam mu rekla da je dobro dok se svađamo zato što to znači da u našoj vezi ima strasti.

Kako provodite zajedničko vrijeme?

Volimo zajedno putovati, a ja ga najiskrenije volim pratiti na poslovnim putovanjima. On dok radi i sastanči, ja uživam. Uvijek dobijem svog vodiča, auto i obilazim ono što mi je zanimljivo.

Mislite li da vam druge žene zavide?

Sigurno… Ali isto tako bih i ja mogla drugim ženama zavidjeti. No to je glupo. Ja sam jedinica i mene su moji roditelji odgajali da nikome nikada ne zavidim. Uvijek sam najbolja verzija sebe.

Jeste li ikada Simeonu provjeravali mobitel i bili ljubomorni?

Nisam! Ja vam zaista nisam ljubomorna žena. Nikada mu nisam mobitel provjeravala i smatram da bi to bilo ispod moje časti. Pratiti, provjeravati i čačkati po tuđim telefonima umanjuje vrijednost onoga tko to radi.

Savjetujete li tako i svoje kćeri?

Ja ih ne savjetujem baš puno kada su u pitanju njihovi ljubavni odnosi, ali ja sam im svakako najbolji primjer.

Kako ste upoznali supruga?

Upoznala sam ga preko zajedničkih prijatelja koji su me natjerali da dođem u restoran. Rekli su mi kako sama ne mogu pronaći pravog muškarca te da će oni uzeti stvari u svoje ruke. Organizirali su večeru za dvadesetak ljudi kako mi ne bi bilo neugodno i da ne bude očito da je to upoznavanje nas dvoje. Tu su bila dva Grka, ali meni se iskreno ni jedan nije toliko svidio. Kada je riječ o ljubavi na prvi pogled, Simeon se odmah zaljubio u mene, a ja u njega baš i ne. Trebala sam ga provjeriti, da vidim tko je i čime se bavi te da se uvjerim da je jedan kavalir i civiliziran čovjek. Na kraju sam popustila emocijama i zaljubila se. Uvijek mi je dijelio komplimente kako sam lijepa, obasipao cvijećem, to doduše i danas radi. On mi je pružio drugačiji tretman, nego sam to imala ovdje na Balkanu, odnosno u Srbiji.

Svojedobno ste za medije priznali da ste potpisali i predbračni ugovor, a zašto?

Potpisala sam ga i to na svoju inicijativu. Tako sam željela zaštiti našu djecu, naše kćeri… Htjeli mi to ili ne, novac je uvijek problem. Zašto bi, na primjer, njegove kćeri mislile, s obzirom na to da je on boljeg imovinskog statusa od mene - da ću ja biti ta koja će im nešto oduzeti. Ja u životu imam sve što mi treba, tako da sam ja inicirala prvo da potpišemo predbračni ugovor, a tek onda da se vjenčamo. Ispostavilo se da sam veoma pametna žena…

Kako se Simeon slaže s vašim kćerima Teodorom i Natalijom?

Izvrsno se svi slažu, a on je uvelike utjecao na njihov odgoj. Uvijek je imao dragocjene savjete, vodio nas sve zajedno na ljetovanja, kampiranja… Ne mogu reći da su u njemu vidjele figuru oca, zato što je njihov otac živ, već su u njemu imale jednu mušku figuru uz mene koja im je sigurno nedostajala.

25.01.2024., Zagreb - Suzana Mancic. Photo: Jurica Galoic/PIXSELL Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

U kakvom ste odnosu ostali s bivšim suprugom Nebojšom?

U odličnim, sve samo zbog mira!

Bivši suprug Nebojša jednom prilikom vam je rekao: “Tko bi te htio da te ja nisam oženio”. Kako danas gledate na tu izjavu i takve samodopadne muškarce?

Eto, vidite, sve je moguće! Oženiš jednu od najljepših žena u tadašnjoj Jugoslaviji, intelektualku, financijski stabilnu, sposobnu, i u jednom trenutku ti to više ne predstavlja ništa. To su te neke klopke u koje te uvede bračni život. Nas dvoje nismo znali zaobići te klopke i zato smo se razveli. To sam ispričala da žene sebe ne dovedu u takvu situaciju. Uvijek sam bila dotjerana, nikada nisam bila zapuštena ‘ženetina’ koja se kreće po kuhinji i miriše na zapršku. A kada mi je on to rekao bila sam stvarno zatečena, a evo upravo tu njegovu rečenicu neću nikada zaboraviti. Žene, ne dajte se! Svojim kćerima nikada ništa nisam loše govorila o ocu, i mislim da tako treba. One su u super odnosu s njim, a rjeđe ga viđaju zato što ne živi u Beogradu. On i ja se nikada nismo prepucavali preko djece zato što tada djeca trpe, a to nikako nisam željela.

Ni jednom od dvojice muškaraca niste bili prva supruga. Kako to da zbog toga niste bili ljubomorni?

Bivšem suprugu sam bila treća supruga, a Simeonu druga. Ako žene žele nekome biti prve, onda to trebaju napraviti u ranoj mladosti. Ja sam šetala psa do 33. godine. Imala sam svoju karijeru i nisam naišla na nekog kome bih svoj život predala u ruke. Ja sam puno voljela bivšeg supruga Nebojšu, ali on je donio pozamašnu količinu prtljage sa sobom. Teško je ženama balansirati suprugovu prošlost, a kada si nekome prva žena onda je to ipak jednostavnije – med i mlijeko! Svojim kćerima sam savjetovala da budu nekome prve žene, tada će biti carice za cijeli život.

Kako to da niste izgubili vjeru u ljubav?

Pa eto, nisam. Ja sam vam u horoskopu dupli Škorpion i znam biti opasna, a pogotovo kad se naljutim. Bila sam i opasna zavodnica. Meni vam je ljubav uvijek bila važna i mislim da čovjek može više puta voljeti u životu. Od ljubavi nitko ne treba bježati zato što se ona stvarno dogodi kada se najmanje nadaš.

Vjerujem da ste u Srbiji i danas jako popularni. Jeste ikada imali neugodnu situaciju na ulicama Beograda?

U Srbiji ima dosta ‘izopačenih’ ljudi koji su agresivni. Jednom prilikom je jedna žena nasrnula na mene i za malo da me nije prebila u centru Beograda. Diplomatski sam uspjela izbjeći taj sukob. Rekla je: “Zašto se ti petljaš s našim muškarcima”, nešto u tom kontekstu. Mislila sam joj reći: “Ženo, tvog sigurno ne diram. A ne diram uopće tuđe muškarce”, no na kraju nisam, pustila sam je da govori svoje… Zvijezde s razlogom imaju svoje tjelohranitelje, a ja ih nikada nisam imala niti me tko trebao štititi. Ako mi netko nešto dobaci u prolazu, procijenim situaciju i većinom ne odgovorim ništa. S budalama se ne treba petljati. S obzirom na to da živim u samom centru Beograda, ondje su ljudi uglavnom pristojni i dobronamjerni. Kada su protesti i neke demonstracije na ulicama tada ne izlazim iz kuće. Ne volim biti izložena provokacijama bilo koje vrste, a pogotovo političke.

25.01.2024., Zagreb - Suzana Mancic. Photo: Jurica Galoic/PIXSELL Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Kakvo je vaše mišljenje o političkoj sceni u Srbiji i tamošnjem predsjedniku Aleksandru Vučiću?

Ljudi su me počeli vrijeđati na društvenim mrežama zbog mojih političkih stavova koje sam iznosila, a onda sam zabranila da mi komentiraju fotografije gdje su mi pisali gnusne poruke. Ja Aleksandra Vučića podržavam. Mislim da je u njegovim mandatima puno dobrih stvari učinjeno u Srbiji i da je puno dobrih stvari napravljeno po pitanju infrastrukture. Izgrađen je “Beograd na vodi”, brže željeznice, bolje ceste, izgrađenih nekoliko novih bolnica, škola, renoviranih vrtića za djecu, dječjih domova, napravio je puno dobrih stvari za Srbiju. Naravno, nitko nije idealan. Ja svakako nisam političarka da bih mogla nešto profesionalno analizirati, ali sam građanin koji prolazi kroz svoju zemlju i razmišlja kako je sada bolje. Mislim da nemamo dovoljno kvalitetnu opoziciju, a svaka država je treba imati.

Politika je za nas dvoje očito teška tema, pa bolje da se prebacimo na malo vedrije teme… Recite, priželjkujete li se ostvariti u ulozi bake?

Sve moje prijateljice su već postale bake, a ja mogu biti iskrena pa reći da ne čeznem pretjerano postati baka. Vjerujem da je na kraju sve u Božjim rukama. To će se dogoditi kada tome dođe vrijeme. Moje kćeri trebaju pronaći dobre muževe, prije svega da budu dobri i sposobni ljudi. Da taj čovjek može uzdržavati svoju obitelj, da nije lijen, a ne treba biti milijunaš. Ako su one sretne, sretna sam i ja!

Zašto ste rekli da se više nikada nećete fotografirati u kupaćim kostimima?

Cijeli život se fotografiram u kupaćim kostimima, a svi znaju da sam se fotografirala i za Playboy. U svojoj karijeri imam toliko naslovnih stranica u bikinijima, a mislim da stvarno nije primjereno da se više fotografiram tako. Moje vrijeme je prošlo, sada je red došao na mlade djevojke da se fotkaju u kupaćim kostimima, a one su sigurno mlade i zategnute.

Godine 2004. fotografirali ste se za srpsko izdanje Playboy časopisa. Kako danas vaše kćeri gledaju na to?

Tada su one bile mlade i bile su obje u osnovnoj školi kada sam se fotografirala za Playboy. Planirala sam da taj Playboy gdje sam gola izađe u tijeku školskih ljetnih praznika mojih kćeri, kako ih u školi ne bi druga djeca zadirkivala i da se na kraju to zaboravi. To je bila jedna jako dobra odluka, koju zapravo ne može baš svatko donijeti, a pogotovo onda kada imate djecu. Za skinuti se za Playboy žena treba imati čvrst karakter i veliku hrabrost. Fotografirala sam se s 48 godina!

Biste li se ponovno skinuli za Playboy?

Ne bih! To je bilo sasvim dovoljno!

25.01.2024., Zagreb - Suzana Mancic. Photo: Jurica Galoic/PIXSELL Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Udvaraju li vam se muškarci na Instagramu?

Udvaraju i šalju mi svakakve poruke. Vidim da su to pretežito neki mladi muškarci pa se pitam što bi oni sa mnom uopće radili. To me dovodi do zaključka da su se danas ipak neke stvari puno promijenile i da su odnosi među muškarcima i ženama duboko poremećeni. Toliko je slobodnih i usamljenih žena, a ti se muškarci udvaraju onima do kojih nikada neće moći doći.

Poznato je da su srpski mediji dosta nemilosrdni, jako žuti i senzacionalistički nastrojeni. Kod vas u Srbiji zbilja ima puno neprovjerenih i neistinitih informacija. Jeste li ikada imali problem sa srpskim medijima?

Jesam. Jednom su mi pokopali kći, a drugi put supruga. Tada sam im izgovorila sve i svašta, napisali su da su preminuli. Grozno je to, zbilja se osjeti razlika između hrvatskih i srpskih medija.

Kakvu vrstu glazbe slušate?

Slušam raznovrsnu glazbu. Volim jazz, pop, rock, a volim i neke hrvatske pjevače. Od njih bih izdvojila legendarnog Olivera Dragojevića kojeg obožava i moj suprug, a bili smo čak i na njegovom posljednjem koncertu u zagrebačkoj Areni. Volim Zlatka Pejakovića i stalno pitam ljude što je s njim i gdje je… Njegov opus pjesama je nevjerojatan. Volim i Matu Mišu Kovača, i dandanas volim čuti pjesmu “Ostala si uvijek ista”. Od mlađe garde hrvatskih glazbenika slušam izuzetnog Tonyja Cetinskog, Vannu jer je fascinantna, tu je i Goran Karan, Petar Grašo, Jelena Rozga kojoj sam išla na koncert u Beogradu. Imate fantastičnu glazbenu scenu, zbilja ih obožavam.

Što vas čini sretnom ženom?

Sretnom me čine putovanja i jako sam sretna što imam muža koji je ''pokretan'', tako da nas dvoje često putujemo i uživamo u životu. Jako sam sretna što sam svoju djecu izvela na pravi put, a svima nama koji smo popularni, djeca su jako izložena svakakvim iskušenjima i zanimanjem javnosti. Sretnom me čini što znam da su moje kćeri jake, stabilne i dobre žene.

