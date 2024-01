Martin Kosovec prije pet godina rasplakao je Maju Šuput, pogledajte njegov nastup

Martin Kosovec osvojio je publiku i premoćno pobijedio u finalu ovogodišnjeg Voicea na HRT-u, a to mu je bilo treće pojavljivanje u televizijskim showima. Prvo je 2018. nastupio na RTL-ovim Zvjezdicama, a godinu nakon toga vidjeli smo ga u Supertalentu Nove TV.

Emotivan i dirljiv nastup tada 14-godišnjeg Martina i pjesma ''Nocturno'' velikana hrvatske scene Olivera Dragojevića toliko su raznježili žiri da su Maji Šuput krenule suze, a Martina Tomčić ga je zadivljeno slušala.

Zreo nastup i odlična vokalna tehnika, kao i karakter koji je pokazao, Martina su plasirali u daljnje natjecanje, a nakon što je pokupio pohvale žirija i tada su na društvenim mrežama osvanuli komentari oduševljenih korisnika.

"Inače me ta pjesma rasplače, ali, Martine, svaka ti čast, moj naklon, nemam riječi", poručio je jedan gledatelj Martinu", "Svaka čast roditeljima ovog divnog dječaka", neki su od komentara koje je talentirani Martin već tada dobio.

Martin nam je tada u razgovoru kazao kako nije bio zadovoljan svojom izvedbom.

– Nisam bio zadovoljan trenutnim glasovnim sposobnostima. Par mjeseci prije snimanja počeo sam mutirati pa nisam imao vokalne sposobnosti na istoj razini kao prije godinu dana – kazao nam je tada Martin i otkrio da se pjevanjem od svoje pete godine.

– Najviše me za pjevanje motivirala profesorica glazbenog u školi Snježana Krivak Đud koja me potaknula na izvođenje prijavljujući me na natjecanja. To mi je dalo samopouzdanja da se razvijam kao pjevač, iako su moji roditelji puno prije znali za moj potencijal. Prva pjesma koju sam baš volio i pjevao je „Oko jene hiže“ od Gabi Novak, te sam uz tatu koji je izvodio starogradske pjesme zavolio takvu glazbu, kazao je Martin koji se može pohvaliti i nastupom na Internacionalnom Blues festivalu u Memphisu.

– Dobio sam i pozivnicu tj. mogućnost školovanja uz stipendiju na poznatoj akademiji Stacks. Nakon nekoliko nastupa shvatio sam da to nije moj stil, nisam se dobro osjećao na koncertima tog žanra, volim balade i solo pjevanje – kazao je Martin.

