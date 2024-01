Mateo Kovačić s obitelji uživa na Sejšelima, a fotkama se pohvalila Izabel

Hrvatski nogometni reprezentativac Metao Kovačić i njegova supruga, poduzetnica Izabel uputili su se na odmor. Par u društvu sina Ivana uživa na Sejšelima, a svim su se pohvalili na društvenim mrežama. Osnivačica brendova "LuniLou" i "Izakova" podijelila je informaciju da je "izvan ureda." Naime, Izabel je pozirala na plaži škiljeći zbog sunca, odjevena u bež kimono dok je ispijala piće te uz fotku dodala emotikon palme. U komentarima su joj se javili brojni pratitelji. "Prelijepa", "Opsjednuta sam s ovim!", "Legendo", pisali su joj komplimente.

Potom je otkrila tko joj pravi društvo, odnosno da su s njom njezini "dečki". Kovačić je objavila je snimku na kojoj Mateo ulazi u more sa sinom Ivanom dok se drže za ruke. Snimku možete pogledati OVDJE.

Podsjetimo, par je prije toga uživao u Dubaiju, a tamo su dočekali i Novu godinu. Čini se kako su Sejšeli i Dubai izrazito popularno odredište ove zime, jer je upravo tamo odmarala i pjevačica Maja Šuput s obitelji tijekom siječnja.

Inače, Izabel i Mateo su par još od 2010. godine. Upoznali su se u crkvi svetog Antuna Padovanskog u Sesvetskim selima, gdje je ona pjevala u zboru. Mateo je u to vrijeme bio ministrant, i tako su se njih dvoje upoznali. Izabela se zbog lijepoga glasa, ali i stasa isticala među drugim djevojkama, a najviše je voljela pjevati duhovne šansone i psalme. U istoj crkvi su se i vjenčali 2017. godine. U listopadu 2020. dobili su sinčića Ivana kojemu je krsni kum Luka Modrić. Nakon što je postala gospođa Kovačić, Izabel je pod još većim povećalom javnosti, no bez obzira na to, ostala je jednostavna i samozatajna, no obožavatelji na društvenim mrežama uvijek su oduševljeni njezinim objavama, naročito modnim kombinacijama.

