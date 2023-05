Šuput održala koncert u zanimljivoj modnoj kombinaciji, najviše pažnje privukla njena stopala

Pjevačica Maja Šuput održala je koncert na otvorenju jednog trgovačkog centra u Sesvetama, a tamo se pojavila u zanimljivoj kombinaciji.

Naime, pjevačica je na sebi imala ružičasti kombinezon kojim se pokrila od glave do pete. Kombinaciju je upotpunila nakitom koji se našao i na odjeći, a na stopalima je imala sandale s visokom potpeticom. Upravo to je privuklo pažnju mnogih jer je ružičasta tkanina kombinezona pokrila i njena stopala.

Mnogima su u komentarima pisali kako su oduševljeni njenim izgledom.

''Bila si preeeelijepa'', ''Maja kao i uvijek odlična'', ''Prava Barbie'', pisali su joj pratitelji.

Sudeći prema fotografijama, atmosfera na koncertu bila je odlična, a Maja je baterije za nastup punila na odmoru na Ibizi.

Tamo su Maja i Nenad proslavili proslavili četvrtu godišnjicu braka, a u nedjelju, na Majčin dan, proslavili su i Nenadov 40. rođendan. Pjevačica je za njegov rođendan odjenula svilenu žutu dugu haljinu s visokim prorezom koji joj je istaknuo vitke noge. Nenad se i ovaj put odlučio za elegantnu kombinaciju pa je tako odjenuo bijelo odijelo.

- Sretan rođendan ljubavi moja. #40 Samo da zauvijek ostaneš baš ovakav kakav i jesi! Volimo te najviše Bloomi i ja - napisala je zaljubljena pjevačica, a ispod fotografija su se nizali komentari u kojima su joj pratitelji pisali komplimente.

"Predivna si...ne treba ti više botoxa, ostani nam takva...volimo te", "Predivni", "Omiljeni par", pisali su mnogi, dok su drugi čestitali Nenadu rođendan i Maji majčin dan.

Mladenku je tada do oltara dopratila mama Danica, a za Majinu vjenčanicu bio je zaslužan njen dugogodišnji stilist Marko Grubnić koji je na društvenim mrežama priznao kako mu je Maja izmamila suze kad ga je zamolila da joj upravo on dizajnira vjenčanicu za najvažniji dan. Maja mu je tada rekla kako joj je on napravio sve najvažnije haljine u životu I želi njena vjenčanica bude omaž njihovom prijateljstvu i suradnji.

Nakon nepune dvije godine braka na svijet je stigao i njihov sin Bloom koji je danas prava Instagram zvijezda i svjetski putnik baš kao i njegovi roditelji.

Inače, Maja i Nenad vjenčali su se u svibnju 2019. na jednom imanju u Istri, a pjevačica je imala čak tri vjenčanice. Kuma na vjenčanju bila je Lana Gadža Čermak, a među gostima su bili Majin dugogodišnji stilist i prijatelj Marko Grubnić, frizerka Valentina Čajo, vizažistica Lada Mitrašinović te menadžerica Katarina Kolar.

