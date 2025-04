Stručnjak otkrio dokle će se čuti koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu

Koncert Marka Perkovića Thompsona koji je zakazan za početak srpnja već je danima glavna tema u javnosti. Naime, Thompson će 5. srpnja održati koncert na zagrebačkom Hipodromu na koji bi trebalo doći 500.000 ljudi. Tko je uspio nabaviti karte, koliko ljudi će doći i kako će se održati cijeli Zagreb taj dan samo su neka od pitanja koja se postavljaju. Posebno se ističe ovo zadnje pitanje, kao i kako će to sve izgledati. Umjetna inteligencija dala je svoje viđenje, a ovo kažu stručnjaci.

Naime, profesor Nikola Poljak s Fizičkog odsjeka PMF-a kazao je da Thompsonov nastup neće čuti samo oni koji su dođu na Hipodrom, a otkrio je i koliko je decibela potrebno da svi na koncertu čuju jednaku kvalitetu zvuka.

- Odgovor na ovo pitanje nije tako jednostavan jer „koliko decibela trebamo“ zavisi o velikom broju faktora, kao što je udaljenost najdaljih slušatelja, širina i konfiguracija prostora, konstrukcija razglasa itd. Za grubu procjenu možemo pogledati jedan pojednostavljeni fizički model. Kako bi se govor ili pjevanje jasno čuli, obično želimo barem oko 60 do 70 decibela razine zvuka. Za „pravi doživljaj“ koncerta često ciljana razina u publici ide i iznad 80 decibela. U primjerima velike open-air produkcije, to je uobičajeno. Za idealni točkasti izvoru razina zvuka opada za otprilike 6 decibela pri svakom udvostručenju udaljenosti. To znači da ako želimo da i na 300 metara zvuk bude razine barem oko 80 decibela, onda trebamo oko 130 decibela razine zvuka blizu glavnih zvučnika. No, u praksi se za velike open-air koncerte tipično planira sistem s više razglasnih točaka pa se zvuk distribuira. Bez obzira na to, možemo računati s razinama od oko 120 decibela blizu izvora. Za usporedbu, to je razina zvuka koju postiže sirena hitne službe na maloj udaljenosti ili pak grmljavina neposredno iznad vas - kazao je za 24 sata te dodao da će se koncert čuti i do Sljemena, koje je udaljeno 12 kilometara, ali zbog prepreke samo kao brujanje. No, koncert će se jasno čuti u Dugavama, Trnju, na Trešnjevci, sve do Glavnog kolodvora. Nešto slabije, na razini pozadinske buke, čut će se sve do Maksimira, Šalate, Pešćenice, Črnomerca, Španskog i Buzina.

Inače, ovo je najveći koncert na svijetu, a kao takav predstavlja i organizacijski izazov. Posebni naglasak jest na sigurnost i na promet. Stručnjaci, koje čini i ekipa fizičara, prije koncerta tako moraju odrediti koliko je potrebno koridora za prolaz, sanitarnih čvorova, zaštitara, gdje postaviti parking i kao sve organizirati.

Podsjetimo, nakon što se digla prašina oko ovog koncerta, mnogi se pripremaju za taj povijesni koncert, a među njima su i oni koji se žele protupravno okoristiti, pa prodaju majice s Thompsonovim likom, ali i majice s HOS-ovim obilježjima, premda za to nemaju dozvolu. O tome je sinoć fanove na Facebooku obavijestio i PR tim pjevača.

"Dragi prijatelji, dužni smo vas upozoriti na sve ozbiljniju i drskiju zloupotrebu imena Marka Perkovića Thompsona na društvenim mrežama. Brojne stranice i profili bez ikakve dozvole koriste Thompsonovo ime kako bi prodavali lažne artikle, obmanjujući fanove i iskorištavajući njihovu odanost. Jasno i nedvosmisleno poručujemo – te osobe i subjekti NEMAJU nikakvu vezu s Markom Perkovićem Thompsonom niti s njegovim službenim timom. Nemaju ni autorsko pravo, ni privolu, ni moralno pravo koristiti njegovo ime u komercijalne svrhe. Oštro osuđujemo ovakve pokušaje manipulacije i upozoravamo sve koji stoje iza toga da ODMAH PRESTANU s korištenjem Thompsonova imena za vlastitu korist. Pravne mjere protiv takvih aktivnosti nisu isključene. Pozivamo vas, dragi fanovi, da ne nasjedate na lažne oglase i da ne podržavate prodaju neovlaštenih proizvoda.

Pravi, službeni artikli uskoro stižu. Thompsonov tim priprema originalne dizajnerske proizvode koji će biti dostupni ISKLJUČIVO putem službenih kanala. Bit ćete na vrijeme obaviješteni putem službenih stranica kako biste s punim povjerenjem mogli nabaviti autentične artikle. Zahvaljujemo vam na povjerenju, podršci i vjernosti", stoji u objavi.

