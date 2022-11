Strahinja, Gile i Danijel osvojili su Martinin zlatni gumb: 'Policija nas zna opomenuti, ali nas često poslušaju dok sviramo na ulici'

Ulični svirači Strahinja, Gile i Danijel koji zajedno čine bend The Bad Week u sinoćnjoj emisiji SUpertalenta osvojili su zlatni gumb, kojeg im je dala Martina Tomčić. Ovi su se talentirani glazbenici predstavili autorskom kompozicijom energičnog ritma 'I gotta Mountain' koja je izazvala veliko oduševljenje, ali i podijeljene reakcije žirija. Dok su Martina, Fabijan i Maja nizali brojne pozitivne komentare na njihov nastup, Davor je izjavio da ih ipak ne bi volio ponovo gledati. Fabijan ih je zamolio da, uz autorsku kompoziciju, odsviraju još nešto, a svojom su izvedbom pjesme 'Stand By Me' cijelu publiku u studiju podigli na noge. „Vaša današnja izvedba ne mogu reći da je za DA, ne mogu ni podržati kolegu Bilmana s NE jer bi to značilo u tom slučaju da ne idete dalje, ali mogu napraviti sljedeće“, rekla je Martina i stisnula im zlatni gumb koji članovi benda, sudeći po njihovim iznenađenim izrazima lica, nisu očekivali. „Izborom druge pjesme i vokalom odveli ste me na jednu drugu planetu. Na toj planeti je jako lijepo i zaslužujete ove zlatne konfete i iz tog razloga ste vi moj zlatni gumb ove sezone“, dodala je Martina koju je njihov drugi nastup raznježio do suza.