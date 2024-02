Stjepan Hauser ponovno ljubi? S misterioznom djevojkom ljetuje daleko od Hrvatske

Stjepan Hauser (38) poznat je u javnosti po izvanrednim izvedbama na violončelu i kao jedan od dvojca u 2Cellosu, ali i po ljubavnoj vezi s našom glazbenom zvijezdom Jelenom Rozgom. Nakon prekida veze s domaćom pjevačicom nije javno prikazivao svoj ljubavni život. No, očito je pronašao sreću u crnoj Ukrajinki Mariji s kojom se trenutno nalazi u vrućem Dubaiju.

Iako još nije ništa potvrdio, Maria je prije nekoliko dana objavila zajedničku fotografiju na kojoj poziraju prisno zagrljeni pored bazena. - Jedan i jedini, napisala je u opisu objave te označila našeg violončelista. Mariju na Instagramu prati više od 35 tisuća ljudi, a na profilu kao svoje interese navela je nutricionizam, sport i ljepotu. Također, često objavljuje našeg glazbenika u svojim objavama, a zajedno su boravili i u Portofinu, Budimpešti te Rimu. Da je kemija prisutna, vidljivo je i u snimci na kojoj Hauser na čelu izvodi romantičnu verziju pjesme "Love Me Tender" velikog kralja rocka Elvisa Presleya. Tijekom izvedbe vidi se kako par izmjenjuje nježne dodire i poglede.

Pratitelji su oduševljenje s odabirom pjesme izrazili u komentarima, ali i upitali našeg violončelista gdje je Benadetta Caretta i što se dogodilo s njom, ali i da prestane s izmjenjivanjem nježnosti te samo nastaviti svirati. Podsjetimo, Caretta je 27-godišnja talijanska glazbenica s kojom je Hauser ostvario brojne hvalevrijedne suradnje te ih se povezivalo kao novi ljubavni par.

Početkom godine, Hauser je zaintrigirao pratitelje misterioznom damom koju je snimio na svom Instagram profilu. Naime, na Storyjima je snimao prekrasan vatromet s balkona, a on i dama su ga promatrali i nazdravljali čašom šampanjca. - Uzdravlje, ljubavi moja. Pogledaj što sam opet za tebe organizirao. Bože moj, kakav spektakl - pričao je u kameru Hauser dok je dama dizala čašu u nebo u znak slavlja. Misteriozna brineta bila je obučena u bež haljinu koja joj je ocrtavala donje rublje.

Glazbenik ne skriva koliko voli žene i smatra ih svojom muzom. - Žene su mi jedna velika inspiracija. Obožavam žene. One me stalno inspiriraju, one su moje muze, govorio je glazbenik tijekom gostovanja u jednoj emisiji na srpskoj Prvoj televiziji. - U lijepom društvu bolje sviram. Ja kad vidim prekrasnu ženu, ja deset puta bolje sviram. I onda ja vodim ljubav preko čela, prema njoj, dodao je Hauser voditeljici.

