Tko su djeca Ivana Turudića? Kći živi daleko od Hrvatske, a sin rado pozira s tatom

Ivan Turudić, koji je izglasan za novog državnog odvjetnika, u velikom je fokusu javnosti posljednjih dana, i to nakon što su procurile škakljive poruke koje je razmjenjivao s bivšom kninskom gradonačelnicom Josipom Pleslić, nekadašnjom Rimac. Zanimanje javnosti je veliko, a piše se i o Turudićevu privatnom životu, od toga da je oženjen, o njegovoj supruzi ginekologinji Tatjani Pavelić Turudić te o njegovo dvoje djece, kćeri Nikolini Mariji i sinu Ivanu.

Naime, godine 2017. Ivan Turudić prvi put u javnosti pojavio se s 30-godišnjom kćeri Nikolinom Marijom Turudić posjetivši mjuzikl "Mirakul" o pobjedi sinjskog puka nad turskim osvajačima prije tri stoljeća. Spomenuti mjuzikl osmislio je pjevač Dražen Žanko s kojim je Ivan Turudić prijatelj pa je svoju atraktivnu kći brinetu izveo na druženje i kulturno uzdizanje.

Nikolina Marija Turudić završila je studij povijesti umjetnosti na jednom od najprestižnijih sveučilišta u Americi – Cornell Universityju u saveznoj državi New York. Godine 2017. domaći mediji pisali su o brineti i navodili kako samo trenutačno boravi u Hrvatskoj, a inače živi u Sjedinjenim Američkim Državama. I njezin stariji brat Ivan studirao je preko bare, na prestižnom Ivy Leagueu Sveučilištu Pennsylvania. Oboje su uspješno igrali tenis, baš kao i njihov tata Ivan Turudić koji je ovih dana glavna tema domaće javnosti i medija.

Turudićev sin Ivan Turudić junior rođen je u lipnju 1991. godine, a nakon završetka fakulteta u SAD-u vratio se u Hrvatsku, gdje je neko vrijeme živio s roditeljima, a potom se odselio. Oboje djece, i sin i kći imaju otvorene profile na društvenoj mreži Facebook, a Ivan ima sliku sa svojim ocem gdje poziraju nasmiješeni i sretni. Njegova kći svojedobno je objavila i zajedničku obiteljsku fotografiju, a na jednoj je pozirala sama i držala cigaretu u ruci.

VEZANI ČLANCI:

Podsjetimo, glavni državni odvjetnik u braku je s ginekologinjom Tatjanom Pavelić Turudić. Tatjana radi u bolnici Sveti Duh, a imali smo nekoliko prilika vidjeti je sa suprugom u javnosti. Par je spremno pozirao, a moglo ih se vidjeti i na zagrebačkoj špici. Supružnici su se zajedno pokazali na nekoliko događanja, poput onoga u Muzeju za umjetnost i obrt na predstavljanju monografije "Šezdesete u Hrvatskoj: Mit i stvarnost". Zajedno su bili i na promociji knjige Luke Modrića "Moja igra".

Foto: facebook

Nakon što je Jutarnji list objavio niz poruka koje dokazuju da su tijekom četiri godine Ivan Turudić i Josipa Rimac razmjenjivali poruke i družili se, a on je u televizijskom istupu rekao kako su znali popiti kavu i da se na to svodilo njihovo poznanstvo. Medij 24sata došao je u posjed poruka koje su njih dvoje razmijenili i koje dokazuju da je u svibnju 2018. godine navečer Turudić čak zvao Rimac na lokaciju svog stana u Zagrebu. Autentičnost poruka je provjerena. Poruke koje su razmjenjivali objavljene su u cijelosti.

Dana 27. svibnja 2018. godine Ivan Turudić i Josipa Rimac dogovorili su se da će se naći, ali im je dogovor na kraju propao. Prvo je oko 17.30 Turudić poslao poruku Rimac da odu nekamo na kavu, a ona je odgovorila da ne može do poslije 20 sati. Turudić je kazao da i njemu odgovara tako, a Rimac mu je poručila: "Javi di ćemo."

Sat vremena poslije toga Turudić joj je poslao poruku: "Dodji k meni, sam sam", napisao je glavni državni odvjetnik.

"Ahaaa", odgovorila mu je Rimac s kašnjenjem.

"Kaj?" pitao je Turudić i nije dobio odgovor.

Došao je i 21 sat pa Turudić ponovno pita Rimac: "Disi"? Ona mu je odgovorila da je u gradu i pitala Turudića gdje je on.

"Čekam te", odgovorio je sudac.

"Di", pitala ga je Rimac.

"Crnomeac", stigao je brz odgovor u kojem Turudić radi tipfeler, ali je očito da je riječ o zagrebačkom kvartu Črnomerec.

"Di na crnomercu", upitala ga je Rimac.

Turudić joj je poslao ime ulice u kojoj mu se nalazi stan, a u kojem i danas živi pa iz tog razloga 24sata nije htio objaviti adresu ulice. Dodatno je u porukama objasnio u blizini koje institucije je stan. Odmah zatim poslao je poruku: "Ajde."

"Ajde negdi blize gradu", odgovorila mu je Rimac i tu se komunikacija prekinula oko 21.40 sati.

Ujutro slijedi novo dopisivanje. Turudić joj prije pola sedam šalje poruku: "Krepo mi je mobitel, sorry!"

"Ma da..." odgovara Rimac

"Šteta", piše Turudić.

VIDEO: Tko je supruga Ivana Turudića? Ginekologinja radi u zagrebačkoj bolnici, a pojavljivali su se i u javnosti