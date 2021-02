Stigla još jedna kraljevska beba! Rodila unuka kraljice Elizabete II.

Britanska princeza Eugenija rodila je sina u utorak u bolnici Portland u središtu Londona, priopćila je Buckinghamska palača.

Njezin suprug, Jack Brooksbank bio je uz nju na porodu. "Ovo je prvo dijete princeze Eugenije i Jacka Brooksbanka. Njezino kraljevsko veličanstvo i njezino dijete su dobro", prema priopćenju. Ime dječačića još nije otkriveno, prema tradicionalnom kraljevskom protokolu.

The Duke of York, Princess Eugenie, the Earl of Wessex and Princess Beatrice leave St Paul's Cathedral in London following a national service of thanksgiving to celebrate the 90th birthday of Queen Elizabeth II.

Princeza Eugenija kći je princa Andrewa, drugog sina kraljice Elizabete i princa Filipa, i Sarah, vojvotkinje od Yorka. Ona je deseta u redu za prijestolje i jedna od osam kraljičinih unuka.

Rođenjem sina princeze Eugenije, kraljica sada ima devetero praunučadi.

Princess Eugenie and Jack Brooksbank on their wedding day. Princess Eugenie gave birth to a son at 8.55am on Tuesday at The Portland Hospital in central London, Buckingham Palace said.