VIDEO Na Thompsonovom koncertu pala prosidba na pozornici: 'Dragi moji ljudi, moj narode'

Glazbenik Marko Perković Thompson održao je prvi od dva najavljena koncerta u Širokom Brijegu. Radi se o nastavku njegove dvoranske turneje, a ovoga puta okupio je svoje obožavatelje u dvorani Pecara, a pale su i zaruke na pozornici. "Dragi moji ljudi, moj narode, volim to reći kad dođem u Hercegovinu. Tu imam puno prijatelja, kumova, poznanika. Imam osjećaj kao da sam doma", rekao je Thompson na početku koncerta. "Primijetio sam kako je ovdje mladih više nego drugih. Starijeg čovjeka gotovo da ne vidim", dodao je. "Lijepo je kroz glazbu promicati naše vrijednosti, koje smo naslijedili od naših očeva, djedova i pradjedova. To je nešto što nas ujedinjuje u zajedništvu s našim Gospodinom Kristom", zaključio je pjevač.

Tijekom izvedbe pjesme "Samo je ljubav tajna dvaju svjetova" na pozornici su pale zaruke, a video je objavio pjevač na društvenim mrežama. "Tijekom pjesme 'Samo je ljubav tajna dvaju svjetova' u Širokom Brijegu dogodio se poseban trenutak, pale su zaruke! Filip i Matea su izašli na binu, Filip je kleknuo i zaprosio Mateu pred svima. Naravno, rekla je da! Sretno!", napisao je.

Podsjetimo, Thompson je nakon velikih koncerata na zagrebačkom i sinjskom hipodromu krenuo na dvoransku turneju. Turneju je otvorio u Osijeku, gdje je nastupio dva dana zaredom - 21. i 22. studenog. Nakon toga uslijedili su koncerti u Varaždinu 7. i 8. prosinca, u Zadru 12. i 13. prosinca i u Zagrebu 27. prosinca. U Poreču je nastupio 10 i 11. siječnja, u Splitu je pjevao 16. i 17. siječnja i u Rijeci 6. i 7. veljače. U Širokom Brijegu nastupa i danas, 14. veljače.