Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 50
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
u Širokom Brijegu

VIDEO Na Thompsonovom koncertu pala prosidba na pozornici: 'Dragi moji ljudi, moj narode'

Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
14.02.2026.
u 11:14

Tijekom izvedbe pjesme "Samo je ljubav tajna dvaju svjetova" na pozornici su pale zaruke, a video je objavio pjevač na društvenim mrežama

Glazbenik Marko Perković Thompson održao je prvi od dva najavljena koncerta u Širokom Brijegu. Radi se o nastavku njegove dvoranske turneje, a ovoga puta okupio je svoje obožavatelje u dvorani Pecara, a pale su i zaruke na pozornici. "Dragi moji ljudi, moj narode, volim to reći kad dođem u Hercegovinu. Tu imam puno prijatelja, kumova, poznanika. Imam osjećaj kao da sam doma", rekao je Thompson na početku koncerta. "Primijetio sam kako je ovdje mladih više nego drugih. Starijeg čovjeka gotovo da ne vidim", dodao je. "Lijepo je kroz glazbu promicati naše vrijednosti, koje smo naslijedili od naših očeva, djedova i pradjedova. To je nešto što nas ujedinjuje u zajedništvu s našim Gospodinom Kristom", zaključio je pjevač.

Tijekom izvedbe pjesme "Samo je ljubav tajna dvaju svjetova" na pozornici su pale zaruke, a video je objavio pjevač na društvenim mrežama. "Tijekom pjesme 'Samo je ljubav tajna dvaju svjetova' u Širokom Brijegu dogodio se poseban trenutak, pale su zaruke! Filip i Matea su izašli na binu, Filip je kleknuo i zaprosio Mateu pred svima. Naravno, rekla je da! Sretno!", napisao je.

Podsjetimo, Thompson je nakon velikih koncerata na zagrebačkom i sinjskom hipodromu krenuo na dvoransku turneju. Turneju je otvorio u Osijeku, gdje je nastupio dva dana zaredom - 21. i 22. studenog. Nakon toga uslijedili su koncerti u Varaždinu 7. i 8. prosinca, u Zadru 12. i 13. prosinca i u Zagrebu 27. prosinca. U Poreču je nastupio 10 i 11. siječnja, u Splitu je pjevao 16. i 17. siječnja i u Rijeci 6. i 7. veljače. U Širokom Brijegu nastupa i danas, 14. veljače.

'Priveli' smo bivšeg dečka Ive Šulentić, rekao nam je kako se bori protiv južine

Ključne riječi
turneja Široki Brijeg Marko Perković Thompson showbiz

Komentara 2

Pogledaj Sve
KA
Kako
11:58 14.02.2026.

Neka vas dragi Bog prati kroz zivoz

Avatar mladen111
mladen111
11:44 14.02.2026.

Ona nije imala blaaaage veze zašto ide na binu.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Blanka Vlaši? objavila završetak karijere - arhiva
19
EKSKLUZIVNO!

Nakon vijesti o razvodu progovorio otac Blanke Vlašić: 'Ruben i moja kći službeno su razvedeni još od listopada'

Večernji list dobio je ekskluzivne detalje razgovora Rubena Van Guchta koji javno na belgijskom radiju opovrgava činjenicu da je razveden, no sada se u sve upleo otac Blanke Vlašić, Joško koji je detaljno opisao kada je njegova kći finalizirala brak te je otkrio detalje o njihovu odnosu, Rubenu i situaciji koja nije jednostavna za njihovu obitelj. Također, sutra u subotnjem izdanju Het Laatste Nieuws, najvećih novina u Belgiji bit će objavljen intervju s Joškom Vlašićem, a koji već sada imate priliku pročitati u nastavku ovog teksta.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!