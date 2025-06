Stela Rade pobjednica showa 'Tvoje lice zvuči poznato'. Minea: Wow, ovo je bilo toliko divno!

Nakon trinaest tjedana vrhunskih transformacija, nevjerojatne zabave i pravog roller coastera emocija, deveta sezona najgledanijeg zabavnog showa u zemlji 'Tvoje lice zvuči poznato', privedena je kraju. Prestižna pobjednička titula otišla je u ruke pjevačice Stele Rade koja se u posljednjoj emisiji sezone natjecala uz preostalih troje finalista – Igora Cukrova, Devina Juraja i Marcelu Oroši. Iako su svi briljirali u finalnim transformacijama prema vlastitom izboru, žiri i kandidati najvećim su brojem bodova nagradili upravo Stelu koja si je za posljednju transformaciju zadala nimalo jednostavan izazov izabravši Christinu Aguileru i jednu od njezinih najpoznatijih balada 'Hurt'.

Foto: Nova TV

„Wow, Stela, ovo je bilo toliko divno za gledati, za slušati, za uživati u ovim minutama koje si nam pružila. Ti si toliko sitna, a vokalno si nevjerojatno velika. Divim se tvojim mogućnostima, divim se lakoći kojom pristupaš svemu što radiš. Sve što pjevaš donosiš s nekom posebnom notom. Jednostavno si velika u tome. Imaš taj ogroman talent u sebi i to ne možeš naučiti – takav se rodiš. To je nešto što imaš, nosiš u sebi i njeguješ“, emotivno joj je poručila Minea, a Enis se nadovezao riječima: „Moram priznati da je mene ova izvedba dirnula ovako uživo više nego kad sam gledao taj spot koji svi znamo. Tvoja pojava sama na sceni i plesači s minimalističkom koreografijom koja je mene tako pogodila… Stela, ti si žena koja zna što je kafana. I nije lako biti u tom svijetu i okruženju. Ja smatram da ti nisi odabrala ovaj put – taj put bi odabrao tebe. I Bog ima razlog zašto ti tu – jer donosiš ljudima osmijeh. Ti si svoja, jedinstvena i samo trebaš koračati hrabro. Hvala ti što si uspjela kroz ovu pjesmu dotaknuti i nas.“

Počašćena reakcijama žirija, Stela je poručila: „Meni je stvarno najdraže što imam priliku po četvrti put pomoći nekome – a ovoga puta to je Udruga ''MI'' za roditelje, djecu i osobe s poteškoćama u razvoju. Što se tiče svega ostalog, ja sam stvarno prezahvalna. Uvijek kažem da svi imamo neke ciljeve u životu, ali zaista, koliko god zvuči kao klišej – najljepši je put do tih ciljeva. Ja sam maksimalno uživala na ovom putu jer toliko toga nosi sa sobom – predivni ljudi, produkcija, žiri… Ovo je šlag na torti. Stvarno sam ponosna – hvala vam svima od srca.“

Preostali natjecatelji u finalu su priredili show za pamćenje, a izvedbom pjesme 'Stotinama godina' u liku Jacquesa Houdeka studio je zapalio Devin Juraj, kandidat koji je kroz sezonu gledatelje osvajao šarmom i pozitivnom energijom. Njegov glazbeni put u showu bio je obilježen stalnim napretkom, odvažnim transformacijama i neospornom emocijom kojom je doticao publiku i žiri. Nakon izvedbe, Minea mu je uz zagrljaj poručila: „Rasturio si, ajme kako si dobar! Ti si duša najljepša na svijetu, divan si, svaka ti čast. Mislim da sam tvoj zagrljaj ukrala dva puta ove sezone, a svaki zagrljaj bio je od srca. Moram priznati da od početka vučem neke simpatije… Devine, ti si meni jedno otkriće! Ja sam toliko sretna što si ti bio u ovoj sezoni jer imam osjećaj da nekako ljudi velikog srca i tople, lijepe duše uvijek zasjaju najjače na kraju – a ti si danas toliko zasjao.“

Pjevač Igor Cukrov, koji je iz epizode u epizodu oduševljavao snažnim vokalom i raskošnim interpretacijama, svoje putovanje kroz svijet transformacija zaokružio je u ulozi opernog diva Andree Bocellija s pjesmom 'Con Te Partiro'. „Igore, ti si kroz ovih trinaest emisija pokazao koliko si sjajan pjevač, sjajan vokalist. Meni je zaista žao što si se malo maknuo s ove naše hrvatske glazbene scene. Proputovao si po svijetu, pjevao si po kruzerima, stjecao si neka nova pjevačka iskustva… Ja te sad molim pred cijelim ovim auditorijem – vrati nam se, Igore. Bilo bi zaista šteta za ovakav jedan veliki vokal – da se za njega ne čuje“, poručio mu je Mario.

Izvrsnog pjevača Teddyja Swimsa i njegovu hit pjesmu 'Lose Control' za svoju finalnu transformaciju odabrala je pjevačica Marcela Oroši, koja je tijekom cijele sezone uveseljavala žiri i gledatelje svojom autentičnošću i simpatičnošću. Nakon maestralnog nastupa, Goran joj je poručio: „Pjevanje – savršeno. Ono što je meni najfascinantnije kod tebe večeras je to što s ovoliko teškom maskom, s toliko toga na sebi što te odvodi daleko od toga da ličiš na sebe – bez ijednog zrnca pretjerivanja – ti si to izvela s tolikom dozom gospodskog stava da je to za svaku pohvalu. Toliko si to damski, odnosno gospodski izvela, da nemam riječi.“

Preostali kandidati u finalu izveli su revijalne duete, a Mada Peršić i Domagoj Nižić zablistali su u ulogama Nives Celzijus i Prima Banda s pjesmom 'Je, bome je'. „Vi ste toliko duboko ušli u likove, bilo je izuzetno zabavno, digli ste publiku na noge. U jednom trenutku sam se uhvatio kako razmišljam o scenariju obiteljske TV serije u kojoj bi vi – baš ovakvi – imali glavne uloge. Bili ste preslatki!“, oduševljeno je zaključio Goran.

Meri Andraković na pozornici se pridružio prošlogodišnji pobjednik Alen Bičević, a zajedno su utjelovili Miroslava Ilića i Lepu Brenu s pjesmom 'Jedan dan života'. „E sad možemo završit sezonu. Sad, nakon ovog nastupa momentalno ju možemo završiti – motaj kablove, gasi sve! Ja ću biti kratka – naše reakcije pokazale su apsolutno sve. Ovo je moj zadnji komentar ove sezone, pa evo… malo sam i tužna, ali i jako sretna. Razveselili ste nas, nasmijali ste nas. Svi znaju da nitko sretniji od mene što vidim Alena i ove sezone. Uživala sam, zaista sam uživala u ovoj zadnjoj točki. Meri, tako mi te lijepo vidjet ovako nasmijanu i punu pozitive. Napravili ste show – ali zaista – i ovo je bilo pravo zakucavanje za kraj“, poručila je Minea.