Stankovića napali teoretičari zavjera zbog dr. Sladoljeva, on im brzo odgovorio

Aleksandar Stanković jučer je u emisiji Nedjeljom u 2 ugostio Dragana Primorca, a nakon toga na Facebooku mu se javilo stotinjak ljudi, koji su mu predložili da pozove i dr. Srećka Sladoljeva, poznatog antivaksera i čovjeka koji za epidemiju korone krivi Billa Gatesa.

Podsjetimo, Sladoljev je kao jedan od glavnih argumenata toj tezi pretvorio Gatesovo ime i prezime u brojeve preko ASCII sustava i dobio 666, odnosno Ivanov biblijski broj Sotone.

Stanković je na Facebook stranici emisije odgovorio kako Sladoljeva neće pozvati u emisiju, a uz to je i pokazao crtež s brojevima koji od imena Srećka Sladojeva tvore ime Dragana Primorca.

Foto: Facebook

- sponzorirano B.Gates

Nakon jučerašnje emisije s Draganom Primorcem javilo se 100 fejsbukovaca s istim pitanjem kada će Srećko Sladoljev biti gost. Autorov odgovor prenosimo u cijelosti. "Srećko Sladoljev neće biti gost emisije Nu2 jer ako njegovo ima stavite u anagram pa oduzmete kozmički broj 7 i dodate 26 dobit ćete 742. Prema informacijama iz prve ruke 742 je omiljeni broj Dragana Primorca, a to može značiti samo jedno. Srećko Sladoljev je u stvari Dragan Primorac as himself. Kako je Primorac već bio gost jučer nećemo ga zvati opet u nedjelju." autor", stoji u objavi.

Vrlo brzo u komentarima su se javili i poštovatelji Srećka Sladoljeva, koji su mu kazali kako bi ga trebao pozvati, jer postoji interes javnosti.

- Neće biti gost jer vam je emisija pod cenzurom. I zato jer bi konačno netko rekao istinu o svemu. A onda bi vaša emisija vrlo brzo nestala sa programa - bio je jedan od komentara.