Stanković zajedničkom fotografijom najavio novog gosta: 'Samo ljiga, samo ljubav'

Aleksandar Stanković na Facebook stranici emisije "Nedjeljom u 2" objavio je selfie s gostom Davorom Rostuharom.

"365 dana, 30 država, 120 intervjua o tome što je ljubav? Davor Rostuhar u Nu2", napisao je Stanković pokraj fotografije te oduševio pratitelje. Uz to je dodao i hashtagove "samo ljiga" i "samo ljubav".

Podsjetimo, Stanković je prije nekoliko dana već najavio iduću emisiju u kojoj će gostovati Davor Rostuhar, a kako je kazao, ovog puta neće se pričati o politici, nego samo o ljubavi.

"Zavidim ovom čovjeku što je došao na tako genijalnu ideju da obiđe svijet i u razgovoru sa 120 parova pokuša doznati što je to ljubav. Baš sam zavidan što se toga sjetio on, a ne ja! No dobro. Ujedno se i radujem što ću ga ugostiti u nedjelju i što ćemo sat vremena pričati o tome. Gost Davor Rostuhar. Samo ljubav", napisao je Stanković.