Stanković zaintrigirao najavom novih gostiju u 'Nedjeljom u 2': 'Za svoj rad ne dobivaju novce'

Dok se dojmovi nakon potresnih svjedočanstava branitelja Domovinskog rata još uvijek nisu slegli, a javni prostor i dalje odjekuje njihovim porukama uoči Dana sjećanja, produkcija popularne emisije “Nedjeljom u 2” pripremila je veliko iznenađenje. Emisija, koja je posljednjih sezona doživjela pravu transformaciju, nastavlja s praksom ugošćivanja ljudi čije životne priče otvaraju važna društvena pitanja i potiču na razmišljanje, odmičući se od političkih debata koje su godinama bile njezin zaštitni znak.

Na službenom Facebook profilu emisije osvanula je kratka, ali znakovita najava koja je odmah pokrenula lavinu komentara i nagađanja. - Ljudi koji rade, pomažu drugima a za svoj rad ne dobivaju novce. Takvi su nam gosti u nedjelju - stoji u objavi koja je u svega par sati prikupila brojne reakcije gledatelja. Ova štura rečenica bila je dovoljna da zaintrigira publiku i otvori raspravu o tome tko su ti samozatajni heroji svakodnevice koji će dobiti medijski prostor u jednoj od najgledanijih emisija u državi.

Gledatelji su odmah ponudili svoje pretpostavke, a velika većina složila se kako je najvjerojatnije riječ o volonterima - pojedincima koji svoje vrijeme, trud i znanje ulažu za dobrobit zajednice bez ikakve financijske naknade. U komentarima su se istaknuli prijedlozi poput pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS), čije su herojske akcije nebrojeno puta spasile ljudske živote. Spomenuta je i Dinka Juričić, za koju jedan od gledatelja navodi da “u Šarengradu čini čuda za bicikliste i druge ljude”, što sugerira da bi fokus mogao biti na lokalnim, manje poznatim inicijativama koje mijenjaju živote.

Ovaj odabir gostiju potvrđuje novi smjer kojim se emisija kreće. Umjesto poznatih lica s političke scene, Aleksandar Stanković sve češće ugošćuje “obične” ljude s neobičnim pričama. Tako su ove sezone u njegovom studiju već sjedili odgojitelj u vrtiću, ekonomistica koja je otvoreno progovorila o borbi s prekomjernom tjelesnom težinom, profesor koji je analizirao glazbeni (ne)ukus nacije te popularna mama influencerica. Svaka od tih emisija problematizirala je aktualne društvene fenomene i ponudila svježu perspektivu na probleme današnjice.