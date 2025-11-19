Naši Portali
u dalekom Tajlandu

Evo kada i gdje možete pratiti finale Izbora za Miss Universe u kojem sudjeluje i prelijepa Zadranka koja slovi i kao favoritkinja

Foto: PR Miss Universe Hrvatske
19.11.2025.
u 14:00

Lijepa Zadranka s dubrovačkom adresom već nekoliko tjedana boravi u Tajlandu gdje se priprema za veliko finale. Putem smo svašta doznali o Lauri, a mnoge zanima gdje mogu pratiti izbor i kada se održava

Naša predstavnica na 74. izboru za Miss Universe Laura Gnjatović privlači puno pozornosti i slovi kao jedna od favoritkinja, a svojom pojavom vratila je i interes za ovim natjecanjem u Hrvatsku. Lijepa Zadranka s dubrovačkom adresom već nekoliko tjedana boravi u Tajlandu gdje se priprema za veliko finale. Putem smo svašta doznali o Lauri, a mnoge zanima i gdje mogu pratiti izbor i kada se on održava. Naime, izbor se održava u Tajlandu, a finale je zakazano za petak, 21. studenog u dva sata ujutro po našem vremenu. Uz to, veliko finale može se pratiti na američko-španjolskoj televiziji Telemundo, Peacock streaming servisu, ali i na YouTube kanalu Izbora za Miss Universe.

Inače, natjecanju je prethodilo i predstavljanje nacionalnih kostima. Naša Laura istaknula se u kreaciji poznatog dizajnera koji je odijevao i najveće svjetske zvijezde. Riječ je o haljini Juraja Zigmana koja nosi važnu poruku o očuvanju Jadranskog mora. Kostim je inspiriran plemenitom periskom, rijetkom školjkom gotovo izumrlom u Jadranu koja simbolizira prirodnu ljepotu i ekološku svijest Hrvatske. Laura je vješto pokazala svoj kostim na pozornici, a potom se okrenula prema publici i kamerama te prstima oblikovala znak srca. Prije toga poslala je i poljubac prema kamerama te ponovno ukrala sve simpatije i dodatno pokazala zašto slovi kao jedna od favoritkinjama. "Baš kao i njihova obala, Laura izgleda predivno", rekla je voditeljica dok se Miss Universe Hrvatske predstavljala, a vjerujemo da su se s njom složili mnogi.

FOTO Evo kako se mijenjala tijekom karijere: Lana Jurčević čeka drugo dijete, a na sceni je više od 20 godina
1/48

Laura je pozornost privukla svojom visinom, zaraznim osmijehom i dugom, smeđom kosom, a titulu najljepše Hrvatice odnijela je u travnju u Zagrebu. Ova 23-godišnja ljepotica trenutačno živi u Dubrovniku gdje studira sestrinstvo, govori tri jezika: engleski, talijanski i španjolski, a znanje ovog posljednjeg pokazala je i dok je davala intervju na tečnom španjolskoj i privukla još simpatija strane publike. Osim znanja, brine i o svom tijelu te profesionalno igra odbojku, a upravo sport joj je jedna od najvažnijih stvari u životu te ju je odveo u grad gdje sada živi. Studij, posao, sport... Pretrpan je o raspored zbog kojeg Laura mora vrlo dobro baratati organizacijom i upravljanjem vremenom, a unatoč pretrpanom rasporedu, uvijek pronalazi trenutke za opuštanje i aktivnosti koje je ispunjavaju: boravak u prirodi, druženje sa životinjama, ples, slikanje, sviranje gitare, šminkanje te kreiranje foto i videosadržaja za društvene mreže.

U svoj raspored mora ugurati i vrijeme za ljubav, no to joj sigurno nije teško jer sreće u ovom području ima. Naime, nedavno je objavila zaruke s partnerom, košarkašem Filipom Vujičićem. Prosidba se odvila u Dubrovniku, a ona je ponosno pokazala zaručnički prsten, otkrivši da je oduševljena izborom svog dragog. Kada smo kod izbora, iako Gnjatović slovi kao favoritkinja u očima mnogih, tko će ponijeti krunu, doznat ćemo tek u petak.

Kupnja