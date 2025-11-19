FOTO Naša misica pokazala kostim koji nosi posebnu poruku, a ovom gestom ukrala je sve simpatije: 'Kao i Jadran'
Miss Universe Hrvatske Laura Gnjatović jučer se u nacionalnom kostimu predstavila na 74. izdanju Miss Universe. Naša predstavnica istaknula se u haljini koja je kreacija Juraja Zigmana, a želja joj je bila poslati važnu poruku očuvanju Jadranskog mora.
Njezin kostim inspiriran je plemenitom periskom, rijetkom školjkom gotovo izumrlom u Jadranskom moru. Ovaj spektakularni kostim simbolizira prirodnu ljepotu i ekološku svijest Hrvatske. "Baš kao i njihova obala, Laura izgleda predivno", rekla je voditeljica dok se Miss Universe Hrvatske predstavljala u Zigmanovoj haljini.
Gnjatović je ranije navela da je s dizajnerom dogovor postigla nakon višemjesečnog inzistiranja i da su u izradi sudjelovali i sponzori koji su pomogli u pokrivanju troškova. "Ja sam Zigmana doslovce sanjala od trenutka moje pobjede. Znam da je zauzet velikim projektima, rekao mi je to kada sam došla u njegov atelje i pitala ga za suradnju, ali nisam željela odustati dok nije pristao. Kostim koji je napravio predstavlja plemenitu perisku", rekla je Laura.