Glamur u Ilici! Evo koje poznate dame su bile na predbožićnom druženju Aleksandre Dojčinović

Prvim u nizu Prefestive Soirée by Lei Lou x Mastercard eventom najutjecajnija hrvatska dizajnerica Aleksandra Dojčinović otvorila je predblagdansku sezonu u svom multimedijalnom prostoru Le Concept u zagrebačkoj Ilici 15. Ovom toplom, glamuroznom i nevjerojatno inspirativnom večeri, Aleksandra je, prije svega, željela zahvaliti prijateljicama svog brenda na podršci, no ideja iza projekta bila je puno više od samo predbožićnog druženja.
Foto: John Pavlish
Dojčinović planira ovaj format pretvoriti u godišnju tradiciju posvećenu slavljenju uspjeha, snage i međusobne ženske podrške, a već na prvom izdanju su se okupile gotovo sve njezine bliske suradnice i prijateljice, dugogodišnje ljubiteljice brenda Lei Lou – jednog od najstabilnijih i najprepoznatljivijih hrvatskih modnih brendova – kao i niz istaknutih žena iz kulturnog, javnog i poslovnog života Hrvatske.
Foto: John Pavlish
Na jednom mjestu Aleksandra je uspjela okupiti impresivan ženski krug, dokazujući da je Lei Lou puno mnogo više od modne kuće: to je, kako kaže sama dizajnerica, zajednica, prostor koji ima svoj smisao jer ga čine ljudi, odnosno žene. U društvu koje je i dalje snažno muški orijentirano, Dojčinović je ovom inspirativnom večeri poslala jasnu poruku – da ženska priča itekako ima svoju publiku.
Foto: John Pavlish
Kao svojevrsna platforma ženske zajednice, ova Aleksandrina inicijativa otvara prostor brojnim budućim susretima onih koje svojim djelovanjem oblikuju hrvatsku kulturnu i profesionalnu svakodnevicu.
Foto: John Pavlish
U sjajnom ambijentu, popraćenom različitim gourmet kornerima i još boljom glazbom, Aleksandra je diskretno predstavila i novu Lei Lou kolekciju – zapravo niz versatilnih, bezvremenskih i vrlo nosivih komada od cupre, svile i viskoze, krojenih tako da pristaju svakoj ženi i svakom trenutku.
Foto: John Pavlish
Foto: John Pavlish
Kolekcija je svojevrsni Aleksandrin povratak korijenima njezine dvadesetogodišnje karijere – odnosno elegantnim, nenametljivim basic komadima koji su je proslavili, ali i koji su oduvijek bili temelj svakog dobrog ormara.
Foto: John Pavlish
“Ovo je, usudila bih se reći, jedan od najljepših evenata koje smo Gea Kariž i ja zajedno organizirale do sada. Veseli me što smo odmah prepoznati i što smo još jednom potvrdili ono što oduvijek jesmo – Lei Lou kao brand od žene za svaku ženu. Vrijeme je sazrijelo da onima koje su rasle s nama ponudimo stepenicu više, da ih okupimo u prostoru koji nije samo moja modna kuća, nego kuća sviju nas - mjesto susreta i pripadanja,” zaključila je Aleksandra Dojčinović.
Foto: John Pavlish
Foto: John Pavlish
Foto: John Pavlish
Foto: John Pavlish
Foto: John Pavlish
Foto: John Pavlish
Foto: John Pavlish
Foto: John Pavlish
Foto: John Pavlish
Foto: John Pavlish
Foto: John Pavlish
Foto: John Pavlish
Foto: John Pavlish
Foto: John Pavlish
Foto: John Pavlish
Foto: John Pavlish
Foto: John Pavlish
Foto: John Pavlish
