FOTO Jedna od najvećih svih vremena! Janica Kostelić otišla je kad je bila najbolja, a sad ima novi posao

Kultna olimpijska pobjednica Janica Kostelić (44) imenovana je na funkciju koordinatorice za razvoj skijaških sportova i međunarodnu suradnju.
Kultna olimpijska pobjednica Janica Kostelić (44) imenovana je na funkciju koordinatorice za razvoj skijaških sportova i međunarodnu suradnju.
Foto: DPA/DPA
Share
Podijeli
Nakon završetka skijaške karijere, Janica je ranije obnašala dužnosti pomoćnice ministra sporta i državne tajnice za sport, a godinama je savjetima pomagala našim skijaškim reprezentativcima.
Nakon završetka skijaške karijere, Janica je ranije obnašala dužnosti pomoćnice ministra sporta i državne tajnice za sport, a godinama je savjetima pomagala našim skijaškim reprezentativcima.
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Share
Podijeli
Iako je danas imamo manje prilike vidjeti u javnosti, pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
Iako je danas imamo manje prilike vidjeti u javnosti, pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: lukunize
Share
Podijeli
Foto: lukunize
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Goran Kovacic/Vecernji list
Share
Podijeli
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: DPA/DPA
Share
Podijeli
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Dusko Marusic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Zarko Basic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Mrkonjic/PIXSELLL
Share
Podijeli
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Share
Podijeli

Ne propustite

1/