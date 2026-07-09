Večernji list
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FOTO Jedna od najvećih svih vremena! Janica Kostelić otišla je kad je bila najbolja, a sad ima novi posao
Kultna olimpijska pobjednica Janica Kostelić (44) imenovana je na funkciju koordinatorice za razvoj skijaških sportova i međunarodnu suradnju.
Foto: DPA/DPA
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Nakon završetka skijaške karijere, Janica je ranije obnašala dužnosti pomoćnice ministra sporta i državne tajnice za sport, a godinama je savjetima pomagala našim skijaškim reprezentativcima.
Foto: Robert Anic/PIXSELL
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Iako je danas imamo manje prilike vidjeti u javnosti, pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
Foto: Igor Soban/PIXSELL
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