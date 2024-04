Stanković najavio idućeg gosta: ' Nije čudno što su sve češći slučajevi nasilja među djecom'

Aleksandar Stanković, urednik i voditelj HRT-ove emisije "Nedjeljom u 2", magistar neurofiziologije dr. Ranko Rajović.

- Nije čudno što su sve češći slučajevi nasilja među djecom. U virtualnom svijetu na najbrutalnije načine ubijaju jedni druge i ne mogu razviti empatiju prema okolini. Empatija je najvažnija i ona nas razlikuje od kompjutera. Nije u tehnologiji najveći problem, ali, ograničite djeci mobitele i omogućite im da se igraju u prirodi, vrte, skaču, padaju jer to je najbolje za razvoj motoričkih i kognitivnih sposobnosti. Najveća odgovornost za razvoj djeteta i dalje leži na roditeljima. To tvrdi naš nedjeljni gost specijalist interne medicine, magistar neurofiziologije dr. Ranko Rajović.

Podsjetimo, Stanković je nedavno gostovao u podcastu Zavidavanje Lade Tomičića, u kojem je iznio niz zanimljivih detalja iz svoje karijere.

- Prošao sam audiciju i to je bila neka školica šest mjeseci i kad je to završilo, počeo sam raditi na radiju. Ali, dosta godina kasnije sam doznao da mi tadašnji ravnatelj HRT-a nije htio potpisati ulaznicu da uopće mogu ulaziti na HRT. Čovjek naravno nije znao tko sam ja, ali ime i prezime je bilo problematično - priznao je Stanković te dodao da mu je sve priznala tajnica, a kasnije mu je potvrdio i Nenad Stazić koji je tada bio njegov prvi urednik. Prve radijske tekstove pomogla mu je pisati Jadranka Kosor, a jedan od njih je i o bombardiranju Zagreba koji je bio prvi izvještaj o tom događaju.

VEZANI ČLANCI:

Đorđe Balašević je jedan od gostiju koje Aleksandar Stanković nije uspio ugostiti u svojoj emisiji "Nedjeljom u 2".

- Ja sam 2004. otišao u Novi Sad u namjeri da upoznam Balaševića i da ga pozovem u emisiju. Prvo sam dogovorio sastanak s njegovom suprugom Oliverom. Našli smo se u Novom Sadu u jednom kafiću. Onda je Olivera nakon 15 ili 20 minuta procijenila valjda da sam normalan i rekla "Ajmo mi sad kod nas kući gdje nas Đole čeka". Ja nisam znao da ću se sresti s njim. Bio je vrlo ugodan - ispričao je Stanković.

Poslije su izmijenili privatne brojeve telefona i dva puta je Balašević kontaktirao Stankovića da se ispričaju. Deset dana prije dogovorene emisije, Balašević se prestao javljati.

- To što sam se ja čuo i vidio s njim 2004. godine, to je bilo sve što sam ja uspio doći do njega - dodao je voditelj. Prisjetio se i plakata kojeg je postavio 200 metara od Balaševićeve kuće te dodao da je došlo do problema s tim plakatom zbog potpisa Mije Radenković.

VIDEO: William je odgovorio Harryju na privatnu poruku, ali ton nije bio bratski i pomirljiv