William i bolesna Kate molili su Harryja da dovede djecu u posjet. Meghan je odbila

Ekspert za kraljevsku obitelj tvrdi da Willam i Kate čine sve kako ni se pomirili s Harryjem i Meghan. Kako su ranije pisali britanski mediji vojvode od Sussexa nisu u dobrim odnosima s kraljevskom obitelji, a posvađali su se i s princom i princezom od Walesa. No, Tom Quinn, autor koji se bavi kraljevskom obitelji rekao je da su Willam i Kate ovo pokušali popraviti. Za Mirror je izjavio kako su se javili Meghan i Harryju, te su ih molili da dođu u Veliku Britaniju i povedu svoju djecu, Archieja i Lilibet.

No, to je Meghan navodno odbila.

- Nema šanse da će Meghan dovesti djecu u Ujedinjeno Kraljevstvo. Willam i Kate su predložili Harryju i Meghan da dovedu djecu i da se pokušaju svi zajedno pomiriti, no taj prijedlog nije prošao - rekao je Quinn.

Prema najnovijim informacijama, zdravstveno stanje princeze Kate Middleton iskomunicirano je neplanirano i pod prisilom. Naime, iz Kensingtonske palače su promptno objavili videoporuku nakon saznanja da je još uvijek nepoznati izvor procurio dijagnozu u javnost. U poruci objavljenoj 22. ožujka princeza Kate potvrđuje da boluje od karcinoma, zbog čega se sprema biti podvrgnuta preventivnoj kemoterapiji.

Međutim, suprotno tadašnjim nagađanjima kako trenutak objave videa ima neposredne veze sa strahom od reakcije javnosti i medija u slučaju da Middleton propusti uskrsnu misu, izvor blizak kraljevskoj obitelji tvrdi kako je posrijedi zapravo vatrogasna mjera jer je netko saznao njezino zdravstveno stanje ranije od predviđenog, piše Daily Mail.

Još uvijek se ne može sa sigurnošću ustvrditi je li informacija procurila iz londonske klinike u kojoj se Kate liječila i naposljetku obavila operaciju abdomena u siječnju. Dodatnu sumnju na bolnicu baca sigurnosni propust uslijed kojeg je nekoliko članova osoblja sankcionirano zbog toga što su na protupravni način pokušali doći u posjed privatne medicinske dokumentacije princeze od Walesa.

- Ovo je sigurnosni proboj i nevjerojatno je štetno za bolnicu, s obzirom na njezin ugled u liječenju članova kraljevske obitelji. Viši bolnički šefovi kontaktirali su Kensingtonsku palaču odmah nakon što im je skrenuta pozornost na incident i uvjerili su palaču da će provesti istragu. Cijelo medicinsko osoblje potpuno je šokirano i izbezumljeno zbog optužbi i jako su povrijeđeni što bi netko od njihovih kolega mogao biti odgovoran za takvo kršenje povjerenja i etike – tada je otkrio jedan bliski izvor za Mirror, a ubrzo su se oglasili i iz same bolnice.

- Svatko u klinici vrlo je svjestan naših osobnih, profesionalnih, etičkih i zakonskih dužnosti u pogledu povjerljivosti pacijenata. Iznimno smo ponosni na izvanrednu skrb i diskreciju koju nastojimo pružiti svim našim pacijentima. U slučaju svakog kršenja sustava, provest će se svi odgovarajući istražni, regulatorni i disciplinski koraci. U našoj bolnici nema mjesta za one koji svjesno iznevjere povjerenje naših pacijenata ili kolega - kazao je ravnatelj bolnice Al Russell.

Podsjetimo, princeza je krajem ožujka šokirala svjetsku javnost kada je u dvominutnom videu objavila svoju dijagnozu: - – Međutim, testovi nakon operacije pokazali su da postoji rak. Moj liječnički tim stoga je savjetovao da se podvrgnem preventivnoj kemoterapiji i sada sam u ranoj fazi tog liječenja – kazala je članica kraljevske obitelji nakon što su joj otkrili tumor poslije operacije abdomena u siječnju. Tada su rijetki znali za njezino stvarno stanje, a među iznenađenima bili su i bliski prijatelji princa Williama i njegove supruge.

Osim princeze Kate, s teškom dijagnozom suočili su se i kralj Charles te vojvotkinja od Yorka, Sarah Ferguson. Kralju Charlesu III. početkom veljače dijagnosticiran je rak, a iz palače su naveli da je kralj "i dalje potpuno pozitivan u pogledu svog tretmana i raduje se povratku na punu javnu dužnost što je prije moguće". Dodali su da se ne radi o raku prostate, ali da je rak otkriven tijekom boravka u bolnici gdje je išao na rutinsku operaciju, prenio je BBC.

