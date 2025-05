Stankica iz 'Gospodina Savršenog' objavila novu fotku i pokazala kako izgleda nakon faceliftinga

Poznata banjalučka poduzetnica i influencerica, Stankica Stojanović, ponovno je uzburkala duhove na društvenim mrežama. Ovoga puta, Stankica je svojom najnovijom objavom na Instagramu dirnula u osjetljivu temu društvenih očekivanja, izgleda i osobnog prava na sreću i zadovoljstvo vlastitim odrazom u ogledalu, bez obzira na životne nedaće koje su je možda zadesile. Njezina poruka odjeknula je snažno, potičući lavinu podrške i divljenja za iskrenost i snagu koju je pokazala.

U eri kada se svaki korak i svaka promjena na javnim osobama seciraju do najsitnijih detalja, Stankica je odlučila preuzeti kontrolu nad narativom o sebi, dijeleći ne samo glamurozne trenutke, već i one duboko osobne, uključujući i nedavnu odluku o estetskom zahvatu. Njezin crno-bijeli selfie, naizgled jednostavan, ali nabijen emocijama i prkosom, postao je platno za snažnu ispovijest koja je mnoge potaknula na razmišljanje.

Na fotografiji vidimo Stankicu u krupnom planu, vjerojatno snimljenu u automobilu, što može simbolizirati njezin stalni pokret naprijed, kako u poslovnom, tako i u privatnom životu. Crno-bijela tehnika dodatno naglašava njezine prodorne oči i blagi, ali odlučni osmijeh. Kosa joj ležerno pada preko ramena, a cjelokupni dojam odiše samopouzdanjem i mirnoćom žene koja je prošla kroz oluje i iz njih izašla jača. Nema tu pretjerane pompe, samo sirova iskrenost i pogled koji kao da govori: "Evo me, to sam ja, prihvatite me ili nemojte, ali ja idem dalje svojim putem."

Ono što je ovu objavu učinilo zanimljivom njenim pratiteljima nije samo fotografija, već snažan i emotivan opis koji ju je pratio. Stankica je bez zadrške progovorila o predrasudama s kojima se žene često susreću, pogotovo one koje su preživjele teška razdoblja. “Kako bi, po nekima, trebala izgledati?” započela je svoju ispovijest, odmah postavljajući pitanje koje pogađa u srž problema. Nastavila je opisujući nerealna očekivanja društva: “Prošla si kroz mnogo toga? E pa onda, mila moja, moraš izgledati točno tako – mnogo toga. Nema šminke, nema osmijeha, i Bože sačuvaj da se dotjeraš. Jer zna se – tuga se mjeri po dubini bora i težini pogleda. Ako izgledaš dobro, odmah si sumnjiva. ‘Ili nije bilo tako strašno, ili je sebična.’”

Influencerica, koja je javnosti postala poznata i kao pobjednica treće sezone popularnog TV reality showa "Gospodin Savršeni", gdje je osvojila simpatije svojom inteligencijom i stavom, nastavlja svoju poruku još snažnije: “I onda se pojaviš, dotjerana, podignute glave, sa licem koje govori: ‘Preživjela sam, hvala na pitanju.’ A pogledi frcaju. ‘Vidi ovu, kao da joj ništa nije bilo!’ Pa naravno – jer što bi itko pomislio da žena može istovremeno imati i teško iskustvo i lijep ten?”

Kulminacija njezine iskrene objave bilo je priznanje o estetskom zahvatu, konkretno faceliftingu. “I da, otišla sam na facelifting. Ne zato što bježim od onoga što sam prošla, nego zato što neću da me ono što sam prošla nosi na licu cijeli život.” Ova rečenica nosi posebnu težinu. U svijetu gdje se estetski zahvati često stigmatiziraju ili se o njima šapuće, Stankica je odlučila biti transparentna, objašnjavajući svoje motive na način koji je duboko osoban i osnažujući. Svoju objavu zaključila je odlučnom i samouvjerenom izjavom: “I da vam pravo kažem… Nisam ja ta koja sluša šta tko misli da bih trebala biti.”

Reakcije na Stankičinu objavu bile su, očekivano, izuzetno pozitivne. Pratitelji su je obasuli komentarima podrške, hvaleći njezinu hrabrost, iskrenost i ljepotu, kako vanjsku tako i unutarnju. Komentari poput "Feniks 'vatrena ptica', koja dobiva novi život nakon što umre u plamenu i ponovo se rađa iz vlastitoga pepela", savršeno opisuju dojam koji je Stankica ostavila. Mnogi su se složili s njezinim stavovima, dijeleći vlastita iskustva s društvenim pritiscima. "Da sam živjela kako su drugi htjeli, ne bih živjela!", jedan je od komentara koji sažima bit Stankičine poruke. Drugi su joj poručili: "Bomba si", "Ti si super", te "Je***š mi sve, ne bi ti dala preko 25. Izgledaš bomba. Ovakvi komentari potvrđuju da je Stankičina poruka pronašla put do srca mnogih i da je njezina otvorenost ohrabrila i druge.

