Srpski profesor glume optužen za osam silovanja iznio svoju obranu: 'Ne znam zašto su to rekle'

Profesor glume Miroslav Mika Aleksić saslušan je danas u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu nakon što je optužen za osam silovanja.

Kako piše Kurir, Antić se branio da optužbe nisu točne, te je rekao kako ne zna zašto su djevojke to izjavile.

Tereti se da je od 2008. godine pa do uhićenja počinio osam kaznenih djela silovanja i sedam kaznenih djela nedozvoljene spolne radnje na štetu šest oštećenih od kojih je jedna osoba maloljetna. Tužilaštvo je tražilo, a Viši sud odredio pritvor Aleksiću do 30 dana i naložio pokretanje istrage. Policija je pozvala sve osobe koje je osumnjičeni seksualno napastvovao, da joj se jave jer se sumnja da ima još njegovih žrtava. Za kazneno djelo silovanja i seksualnog uznemiravanja maloljetne žrtve u Srbiji je predviđena kazna od pet do 15 godina zatvora.

Podsjetimo, lavinu je pokrenula glumica Milena Radulović (26), koja je za srpske medije kazala da ju je redatelj silovao više puta dok je bila maloljetna, a otkrila je i da nije bila jedina.

- Šest godina sam bila u školi Mike Aleksića kada me je silovao. Imala sam 17 godina. To se nije dogodilo jednom. Ponavljalo se, kazala je i dodala da je grupa imala i dobre strane jer su čitali jednu knjigu tjedno, išli u kazalište i gledali filmove.

Dodala je i da se u grupi propagirala religija, te da su satove počinjali molitvom. Naglasila je da su djevojčice trebale dolaziti u suknjama, a dječaci u cipelama, te da su im kosa i nokti morali biti uredni. Kazala je da je Mika bio strog profesor, no da su ljudi govorili da su to njegove metode na koje ima pravo. Roditeljima nije bilo dozvoljeno komunicirati s njim osim kada su se dogovarali oko školarine.

Prvi put ju je silovao, otkriva kada je imala samo 17 godina, a on 61. Naglasila je i da je mislila da se to samo njoj događa, te da joj je cijela situacija bila šokantna. Informirala je policiju o detaljima, navodno su ga prijavile i druge djevojčice. Zbog toga je nekoliko godina kasnije išla na psihoterapiju, a sada poziva žene sa sličnim iskustvima da ispričaju svoje priče.