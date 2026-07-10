Preminula glumica iz filma o Jamesu Bondu, poznata je i po druženju s tragično stradalom zvijezdom

Preminula je Joanna Pettet, glumica čija je eterična ljepota i talent obilježila zlatno doba Hollywooda šezdesetih i sedamdesetih godina. Vijest o njezinoj smrti u 84. godini potvrdila je njezina prijateljica i bivša menadžerica Pam DuBois, koja je otkrila da je glumica umrla u bolnici Temecula Valley u Kaliforniji. Okolnosti njezine smrti nose notu duboke i bolne simbolike. Preminula je sedmog srpnja, na točno 31. godišnjicu smrti njezinog jedinog sina, Damiena Zacha Corda, koji je 1995. godine u dobi od samo 26 godina preminuo od predoziranja heroinom. DuBois je na Facebooku podijelila dirljivu poruku: "Svi smo voljeli Jo, ali postojala je jedna osoba koja ju je voljela više. I jučer, na 31. godišnjicu njegove smrti, Damien Zach odveo je svoju majku u raj i ondje će zauvijek ostati s njim." Ta tragična podudarnost zaokružila je život obilježen velikim uspjesima, ali i nezamislivim gubicima.

Njezin put do zvijezda bio je sve samo ne tipičan. Rođena kao Joanna Jane Salmon u Londonu 1942. godine, usred Drugog svjetskog rata, rano djetinjstvo obilježila joj je obiteljska tragedija. Njezin otac, pilot britanskog Kraljevskog zrakoplovstva (RAF), poginuo je u borbi, nakon čega se njezina majka preudala i preselila obitelj u Montreal u Kanadi. S prezimenom očuha i s golemom ambicijom, sa samo šesnaest godina preselila se u New York kako bi studirala glumu u prestižnoj školi Neighborhood Playhouse. Ubrzo je njezin talent prepoznat na Broadwayu, gdje je ostvarila zapažene uloge u trima komedijama, uključujući "Take Her, She's Mine" i "Poor Richard", gdje je glumila uz Alana Batesa i Genea Hackmana. Filmski proboj uslijedio je 1966. godine s filmom "Grupa" (The Group) redatelja Sidneya Lumeta, adaptaciji bestselera Mary McCarthy. U toj drami o životima osam diplomantica elitnog koledža Vassar, Pettet je glumila Kay, najprizemljeniju članicu skupine čiji se život raspada u braku sa zlostavljačem. Film, u kojem su glumile i Candice Bergen te Jessica Walter, bio je kontroverzan za svoje vrijeme jer se bavio tada tabu temama poput lezbijstva, kontracepcije i pobačaja.

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Samo godinu dana kasnije, Pettet je učvrstila svoj status holivudske zvijezde ulogom koja će je definirati za generacije gledatelja. U kaotičnoj i raskošnoj parodiji na Jamesa Bonda, filmu "Casino Royale" iz 1967., utjelovila je Matu Bond, zavodljivu kćer Jamesa Bonda (kojeg je glumio David Niven) i legendarne špijunke Mate Hari. Njezina pojava u filmu, odjevena u oskudne kostime i s pamtljivom plesnom scenom u budističkom hramu, postala je jedan od simbola "swinging sixties" ere. Iste godine glumila je i u ratnoj drami "Noć generala" te kriminalističkom filmu "Pljačka", dok je 1968. godine bila partnerica Terenceu Stampu u vesternu "Plavi" (Blue). Njezin status jedne od najljepših žena Hollywooda potvrđen je i poziranjem za časopis Playboy 1968. godine, čime je dodatno zacementirala svoj imidž glamurozne i odvažne ikone svog vremena.

Ipak, najmračniji trenutak njezina života, onaj koji ju je zauvijek vezao uz jednu od najgorih holivudskih noćnih mora, nije se dogodio na filmskom setu. Osmog kolovoza 1969. godine, Joanna Pettet provela je poslijepodne u opuštenom ručku uz bazen sa svojom bliskom prijateljicom, trudnom glumicom Sharon Tate. Nekoliko sati nakon što je Pettet napustila dom na Cielo Driveu, članovi obitelji Manson upali su na imanje i brutalno ubili Tate, njezino nerođeno dijete i još četvero ljudi. Pettet je tako postala jedna od posljednjih osoba koje su vidjele Sharon Tate živu. Taj jezivi splet okolnosti pratio ju je cijeli život, a nedavno je ponovno aktualiziran u filmu Quentina Tarantina "Bilo jednom... u Hollywoodu" iz 2019. godine, gdje je scenu ručka rekreirala glumica Rumer Willis u ulozi Joanne Pettet.

Nakon vrhunca filmske karijere kasnih šezdesetih, Joanna Pettet postala je jedno od najprepoznatljivijih lica na američkoj televiziji. Tijekom sedamdesetih i osamdesetih godina ostvarila je gostujuće uloge u desecima hit serija, pokazujući iznimnu svestranost. Pojavljivala se u kriminalističkim serijama poput "Mannix", "Police Story" i "Police Woman", popularnim tjednim programima kao što su "Charlijevi anđeli", "Brod ljubavi", "Otok fantazija" i "Knight Rider", a ostavila je i dubok trag u žanru trilera s četiri zapažena nastupa u kultnoj antologijskoj seriji Roda Serlinga "Night Gallery". Njezina uloga u epizodi "The House" smatra se jednom od najboljih u povijesti serije. Imala je i zapaženu povremenu ulogu detektivke Janet Baines u sapunici "Knots Landing".

Njezin privatni život bio je jednako dinamičan. Od 1968. do 1989. bila je u braku s glumcem Alexom Cordom, s kojim je dobila sina Damiena. Tijekom godina povezivali su je s glumcima Terenceom Stampom i Alanom Batesom. Romansa s Batesom, započeta još na Broadwayu, ponovno se rasplamsala 2002., 38 godina kasnije. Nažalost, Bates je ubrzo obolio od raka gušterače i preminuo sljedeće godine, ostavivši joj u oporuci 95.000 funti. Nakon filma "Terror in Paradise" iz 1990., Pettet se povukla iz glume, a posljednjih godina ponovno je dospjela u medije zbog bizarne nesreće 2021. kada je satima bila zarobljena ispod stijene, zbog čega je morala na operaciju zamjene ramena.