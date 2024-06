Sprema se film o Miši Kovaču! Producent: 'Njegova životna priča i karizma u kino će privući enorman broj ljudi'

Zanimljiva vijest koja je ovih dana otkrivena jest da se sprema film o Miši Kovaču, pišu 24 sata. Naime, kako ovaj medij otkriva, na filmu se već radi nekoliko godina, a iza projekta stoje producenti Igor i Fran Juraj Prižmić te scenarist Boris Homovac. Točnije, o ovoj ideji misao imaju već desetak godina.

- Mišo Kovač jedna je od rijetkih pojava na domaćoj i regionalnoj javno-estradnoj sceni čija bi životna priča i karizma privukli enorman broj gledatelja u kino dvorane, kad bi se napravio igrani film o njegovu po mnogim aspektima burnom, nadasve uspješnom, ali donekle i tragičnom životu. Prije otprilike dvije i pol, tri godine počeo sam intenzivnije razvijati tu priču, ponukan i tadašnjim golemim uspjehom srpskog filma 'Toma', koji je uspio osvojiti ne samo gledatelje u Srbiji, nego pokorio doslovno cijelu regiju, što sam siguran da može biti i slučaj s Mišom bude li napravljen jednako kvalitetno - rekao je Prižmić pa dodao i da brojni strani glazbenici dobivaju filmove o svom životu, pa oni žele slijediti taj trend i očekuju velik interes javnosti.

Film na kojem rade zamišljen je kako prati Mišin život od djetinjstva do mladosti i prvih nastupa u Beogradu pa sve do Zagreba i Splita, kad postaje zvijezda, pa do zrelih godina i današnjeg vremena. Naravno, postavlja se i pitanje tko bi igrao Mišu, a producent otkriva da planiraju napraviti castinge te da nemaju preferencije što se imena tiče, samo talenta. O svemu je ekipa planirala i razgovarati s Mišom.

- Još kad smo počeli intenzivnije razmišljati o radu na projektu sam, naravno, razgovarao o tome s ljudima bliskim Miši i najavio im koji su mi planovi. Njegov menadžer, inače moj dobar prijatelj, upoznat je s mojom ambicijom da napravim ovaj film, ali s Mišom osobno i s njegovom suprugom Lidijom nismo razgovarali, što ne znači da nećemo, ali u ovoj fazi mislim da je i bolje da imamo jedan mali odmak jer nekad nije ni dobro da protagonist bude jako involviran u stvaranje priče o svom životu - rekao je.

Podsjetimo, glazbenik je jedno od najistaknutijih imena ovih prostora, a trenutno ima 82 godine.

VIDEO Maja Šuput koncert zapalila svojom modnom kombinacijom