Spektakl u trećoj epizodi: Iva Ajduković kao Adele ostavila žiri bez daha!

Treća epizoda showa 'Tvoje lice zvuči poznato' donijela je eksploziju pozitivne energije i vrhunskih transformacija, a pobjeda je ovoga puta pripala Ivi Ajduković koja je utjelovila Adele. Njezina interpretacija pjesme 'Skyfall' bila je prožeta vokalnom snagom i potpunim uživljavanjem u lik, čime je uspjela prenijeti težinu i atmosferu originalne izvedbe. „Moja donacija odlazi u udrugu 'Chef kuha doma' za pomoć najpotrebitijima“, poručila je Iva nakon pobjede te dodala: „Bit ću iskrena i reći da sam se nadala pobjedi jer je Adele stvarno jedan veliki izazov, što vokalno, što cijelim izgledom. Trebalo je popratiti to stanje uma jer ipak kad izvodite Adele morate imati neko strahopoštovanje koje sam ja definitivno imala danas, a isto tako su me ponijele emocije i stvarno sam se potajno nadala da ću pobijediti.“

Žiri nije skrivao oduševljenje Ivinom izvedbom: „Mislim da bi bilo koji komentar nakon ove izvedbe bio nedostojan tvoje izvedbe, ja sam se doslovno ježila. To je toliko puno emocija i samo ću reći hvala ti, predivno nešto. To što si ti izvela nije s ovoga svijeta, bilo je magično“, poručila joj je Martina Stjepanović, a Enis Bešlagić nadovezao se riječima: „Napokon, Iva, toliko smo čekali transformaciju u kojoj će izbiti sav tvoj talent. S Adele je sve to leglo na svoje i očarala si sve nas, tako da hvala tebi i hvala Bogu na tom daru koji ti je podario“. Mario Roth za kraj je zaokružio dojmove riječima: „Iva, ja ću se pridružiti zahvalama, hvala ti na ovoj predivnoj imitaciji. Ti si večeras, baš kao i Adele, svojim vokalom koji je toliko prekrasan ispričala jednu priču, toliko iskrenu, bez ikakve teatralnosti. Čak i ta tvoja promuklost koju ti imaš, kao i Adele, dala je cijeloj ovoj priči karakter. Jako smo sretni što te imamo u ovoj sezoni“.

Osim Ive, i ostali kandidati gledateljima su priuštili večer punu upečatljivih i raznolikih transformacija. Emisiju je otvorio Lovro Juraga koji je uskočio u lik legendarne Josipe Lisac s pjesmom 'Ti si genije'. U jednoj od zahtjevnijih transformacija večeri pokazao je potpunu predanost, a žiri je istaknuo koliko je uvjerljivo pohvatao njezin jedinstveni glazbeni izričaj. „Ti si majstor za sve, kad je Josipa u pitanju ona ima najunikatniji glas na našoj sceni. Ona svaki put kad pjeva istu pjesmu potpuno drugačije zvuči, meni si bio sjajan“, poručio je Mario.

Snažnom i emotivnom interpretacijom Doris Dragović gledatelje je zabavio David Amaro koji je izveo pjesmu 'Moram'. Njegov nastup obilježila je izražena energija i sigurnost na pozornici. „Prvo da te pohvalim, izgledaš fantastično, osim toga ovo je bila jedna predivna izvedba, tako moćno i snažno kao što je i sama Doris i to si jako dobro prikazao“, rekla je Martina.

Izvedbu punu ritma i pokreta na scenu je donijela Laura Sučec koja se transformirala u Daddy Yankeeja i izvela pjesmu 'Limbo'. Dinamična koreografija, španjolski jezik i tempo izvedbe dodatno su naglasili zahtjevnost ove transformacije koja je Lauri donijela brojne pohvale. „Nije me puno dirnuo ovaj Daddy Yankee za razliku od tebe koja si pet puta bolji izvođač od njega. Dogodi se da kandidat svojom izvedbom unaprijedi original, a to se večeras i dogodilo u tvom slučaju“, zaključio je Goran Navojec.

Jedan od najemotivnijih trenutaka večeri pripao je Svenu Pocrniću koji je utjelovio Tošu Proeskog i izveo pjesmu 'Igra bez granica'. Nakon nastupa Martina mu je poručila: „Ovo je bilo predivno. Toše je inače kombinacija ogromnog talenta i jedne čiste duše i čiste emocije. Mislim da si to tako lijepo i dostojanstveno prikazao. Bilo je toliko nježno i toliko snažno u isto vrijeme i baš ona prava iskrena emocija koja se osjeti u jačini tvog glasa. Predivno“.

Pravi scenski spektakl priredila je Dora Trogrlić koja je kao Madonna izvela njezin megahit 'Like a Prayer'. „I vokalno i scenski si bila apsolutno Madonna večeras. Ono što je kod Madonne posebno je to što ona svoju ograničenu tehniku i svoj ograničeni vokal zamjenjuje scenskim spektaklom i to smo večeras vidjeli, a ti pjevaš puno bolje od Madonne, to nema govora i svaka ti čast“, zaključio je Mario.

Pozitivnu energiju i vedrinu na pozornicu je donijela Nora Ćurković koja je na jedan dan postala Danijela Martinović. Izvedbom pjesme 'Dobro je' podigla je atmosferu u studiju i među publikom. „Mislim da si jako prpošno i veselo ušla u pjesmu, donijela si tu vrstu energije, digla si cijeli studio na noge i kolege tvoje koje su te gledale s ljubavlju. Ja stvarno mislim da si ti uspjela i da si pokrenula sve nas i hvala ti na ovoj divnoj izvedbi“, kazao je Enis.

Za snažan i emotivan završetak večeri pobrinuo se David Balint koji je utjelovio Dana iz Imagine Dragonsa i izveo pjesmu 'Bad Liar'. „Znam da sam rekla da te volim vidjeti u ženskim izvedbama, ali moram priznati i da mi se ova verzija isto jako sviđa. Ovo je bilo jako snažno i čak bih rekla i emotivno, nekako kao da si ti izvedbu ove pjesme shvatio dosta osobno, i to mi se svidjelo. Nekako si se baš unio i jako cijenimo koliko vi sebe dajete u ovo i to se toliko vidi na sceni, hvala ti na tome“, rekla mu je Martina. Kandidati su još jednom podigli ljestvicu i pokazali zašto je ova sezona jedna od najuzbudljivijih dosad, a nova doza iznenađenja i spektakla gledatelje očekuje već iduće nedjelje u 20:15 na Novoj TV!