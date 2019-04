Spektakl na obali Cetine: Najveće su zvijezde grupa Mi i Manu Lanvin

Treće izdanje sad već tradicionalnog Thrill Blues Festivala održat će se 5. i 6. srpnja na jednoj od najljepših hrvatskih pozornica u središtu Trilja, tik uz rijeku Cetinu.

Nakon vrućeg nastupa Erica Sardinasa na prošlogodišnjem festivalu te prošlogodišnjeg fenomenalnog nastupa Vlatka Stefanovskog i njegova trija, umjetnički direktor Boris Hrepić-Hrepa ponovno je pripremio glazbene poslastice koje će u Trilj privući nekoliko tisuća zaljubljenika u blues.





– Neka imena potpisali smo još prošle godine, a neke smo čekali do posljednjeg trenutka. Drago mi je da smo u zadnji čas uspjeli dovesti velikog umjetnika iz Kanade Harrisona Kennedyja, kojeg znamo još sa svjetskog blues-natjecanja u Memphisu na kojem je osvojio drugo mjesto, a naši Sunnysidersi nastupili su u polufinalu. Impresionirao me već tada svojim stilom i snažnim vokalom, tako da mi je bilo veliko zadovoljstvo kad smo ga uspjeli dovesti. Glavni je izvođač Manu Lanvin koji možda nije toliko poznat u Hrvatskoj, no u svojoj je Francuskoj velika zvijezda. Inače je sin poznatog francuskog glumca Gerarda Lanvina, a i majka mu je poznata pjevačica. Nedavno je objavio album koji mu je izdao legendarni Taj Mahal i to najbolje govori o njemu. Riječ je o pravoj zvijezdi u usponu koja će za koju godinu biti poznata u cijelom svijetu – rekao nam je Hrepić.

Na ovogodišnjem festivalu bit će čak deset izvođača raznih blues-izričaja.

– Recimo, drevni zvuk donijet će dvojac Lorenzo Piccone i Ismaila Mbaye, kombinacija Senegala i Italije, tu je i James Perri, Amerikanac koji živi na relaciji London – Zagreb. On će odsvirati poznati “Chicago blues sil” u pratnji Thrill All Stars banda u kojem je i Yogi Lonich, kojem se lani jako svidjelo u Trilju pa nam se vraća i ove godine – dodaje Hrepić. Domaće glazbene snage predstavljat će i grupa Mi, predvođena Sinišom Škaricom, Vedranom Božićem i Nevenom Mijatom.

– Neki će se možda iznenaditi otkud oni, no Mi ima itekakve veze s blues-festivalom. Oni su predstavnici stax-bluesa. U ovom dijelu Europe bili su pioniri tog zvuka koji karakterizira jaka brass-sekcija. Velika nam je čast da će ikone hrvatske glazbe otvoriti festival. Svakako valja izdvojiti i duo The Screaming Wheels, koji su Amerikanci nazvali Croatian Sensation. Kako od početka podržavamo lokalnu blues-scenu, svirat će i nekoliko domaćih izvođača. Tu je već dobro poznati Ozone, zatim D Bluz, Pojave i 4 Hombres iz susjednog Livna – kaže Hrepić.



Svi koncerti na rasporedu su u subotu 6. srpnja, a u petak 5. srpnja održat će se poznati multimedijalni dan u kojem će glazbenici triljsku djecu podučavati tajnama bluesa. Premijerno ćemo čuti i pjesmu koju su naši predstavnici snimili na svjetskom natjecanju u bluesu, a održat će se svima dragi jam session, na kojem se prošle godine sviralo do dugo u noć.

– Ne treba posebno spominjati ni gastronomski dio ove lijepe priče jer Trilj ima dugu tradiciju u gastronomiji. Osim toga, i u Memphisu uz blues uvijek ide domaća hrana. Da ne govorimo o ljepotama Trilja koje svake godine oduševljavaju naše goste – kazao nam je Hrepić, koji sa suprugom i kolegicom Antonijom iz Sunnysidersa ovog vikenda promovira Thrill Blues festival u Portugalu, na velikom europskom blues-sajmu.