Hrvatskoj nagrada u Memphisu na najvećem blues natjecanju u svijetu

Članovi udruge Hrvatske blues snage prepuni dojmova vratili su se iz Memphisa sa 35. međunarodnog blues natjecanja na kojem se u organizaciji Blues Foundation svake godine okupljaju izvođači bluesa iz cijelog svijeta.

Hrvatsku su ove godine u Memphisu predstavljali duo The Screaming Wheels iz Novigrada u Istri koji čine Denis Makin i Leo Anđelković, a Hrvatska je jedina europska država koja je imala i predstavnike u tzv. youth kategoriji u kojoj se predstavljaju blues sastavi čiji su članovi u dobi do 21 godinu. Po treći put to su bila djeca Pop-rock škole iz Siska, ovaj put devetočlani The Stage Schoolers Band. Upravo je rad s mladima, uz ostale brojne aktivnosti udruge Hrvatske blues snage, bio razlog što je Blues Foundation, krovna svjetska blues udruga iz Memphisa, prepoznala trud naše udruge te ju je ove godine nagradila prestižnom nagradom “Keeping The Blues Alive” koja je predstavnicima udruge uručena prošli petak na posebnoj ceremoniji u hotelu “Double Tree”. U 37 godina dodjeljivanja te nagrade, Hrvatska je tek četvrta europska država koja ju je dobila. Inače, Hrvatsku je u Memphisu predstavljalo 36 ljudi, najviše od svih neameričkih država.

- Naš duo nazvali su Croatian Sensation i dobili smo tu specijalnu nagradu. Nismo mogli bolje proslaviti jubilej. Prije deset godina osnovane su Hrvatske blues snage, udruga za očuvanje i promicanje blues glazbe. Svake godine održavamo Croatian Blues Challenge te šaljemo naše predstavnike na najveće svjetsko natjecanje u bluesu - kazao nam je Boris Hrepić - Hrepa, predsjednik HBS-a, te dodao da su tijekom boravka u Memphisu imali bogat dodatni program.

- U jednom od najslavnijih svjetskih glazbenih studija, studiju Ardent, snimili smo pjesmu “Keep The Blues Alive”, koja je napisana i posvećena upravo nagradi i hrvatskoj posvećenosti bluesu. U pjesmi je sudjelovao i Jay Sieleman, dugogodišnji predsjednik Blues Foundation i veliki ljubitelj Hrvatske - ponosno je istaknuo Hrepić.