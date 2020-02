Šokantno priznanje na Dušanovoj farmi: 'Nisam ga htjela povrijediti, ali imam dečka'

Tajana Mužinić, koja je ljubav tražila na imanju kod Dušana Golubovca, mnoge je iznenadila neočekivanim priznanjem. Naime, iako je stigla na Dušanovu farmu u nadi da će pronaći ljubav 20-godišnja Slavonka sa zagrebačkom adresom priznala je kako je tijekom snimanja pronašla dečka. Ipak, od odlaska u show unatoč tome što ima dečka nije htjela odustati.

- Upoznala sam nekoga između dvaju snimanja. Išla sam ipak kod Dušana na imanje da ga dođem podržati. Nisam htjela odustati da ga ne bih povrijedila. Nisam htjela biti bezobrazna prema njemu - rekla je za RTL. Dodala je i kako je Dušan kao osoba na nju ostavio odličan dojam.

- Dušan je super dečko. Problem je što se na jedan način predstavio, a drugačije se ponašao. Naprimjer, to s kućom. Nije problem što je kuća stara. OK, isprva je bio mali šok, ali priviknule smo se. Problem je bio što je on pružao otpor kada smo je cure i ja htjele malo srediti i zato smo se toliko svađali - istaknula je Tajana i dodala kako se s djevojkama na Dušanovoj farmi baš sprijateljila. Iznenadilo ju je, kaže, samo izbacivanje Sandre.

- Oni su si dobri pa sam se šokirala. Iskreno, mislila sam da će mene izbaciti - priznala je Tatjana.

Foto: RTL

Nakon što je napustila show Sandra se osvrnula i na teške životne okolnosti koje su ju spojile s Dušanom. – Dušan i ja upoznali smo se u dječjem domu Vrbina u Sisku. Ja sam došla tamo u trećem razredu osnovne škole kad mi je umrla baka. Došli smo mlađi brat i ja. Dušan i njegovi brat Vojislav i sestra Milana došli su kada je on bio peti, a ja sedmi razred. Išli smo u istu školu i bili zajedno u domu pa smo se družili. Bili su mi jako drag jer smo imali sličnu obiteljsku situaciju. On je mlađi od mene, ja sam bila dobra s njegovom sestrom, a on i brat zajedno su igrali nogomet na igralištu – prisjetila se Sandra koja je nakon odlaska iz doma prekinula kontakt s Dušanom.

Dotakla se i na negativnih komentara koji su ovih dana stizali na račun nereda koji vlada u njegovoj kući. – Dušan je uvijek čist i uredan i ima čist i uredan auto, tako da sam se i sama iznenadila kada sam vidjela da mu kuća nije takva. Nisam prije bila kod njega. Rekao mi je, kada smo dolazile k njemu, da je kupio tri kreveta i da ćemo biti zajedno u sobi – kazala je Sandra i dodala kako joj je žao što Dušana svi napadaju zbog teškog života koji je imao.