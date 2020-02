Cifre bi vas mogle iznenaditi! Istražili smo koliko naši glazbenici zarađuju na mladim talentima

Uoči Dore u Opatiji je službeno predstavljena Škola pjevanja “Tony Cetinski”. Posebnost ove škole u odnosu na druge je što djecu, nakon što ih nauči pjevati, neće prepustiti samima sebi, nego će ih isprofilirati prema njihovim sklonostima i usmjeriti s obzirom na potražnju na glazbenom tržištu. Osim što će polaznici dobiti osnovnu glazbenu naobrazbu i prije svega naučiti pjevati, bit će tu i Tonyjevi osobni satovi scenskog nastupa, tonska snimanja, upoznavanje s profesionalnim studijem, probne snimke te eventualno jednog dana diskografski ugovor.

Nakon godina provedenih na glazbenoj sceni još su neki glazbenici i glazbenice odlučili svoje znanje i iskustvo prenositi drugima. Otvorili su škole pjevanja ili unutar glazbenih škola daju privatne poduke iz pjevanja. Među prvima na ovaj korak odvažile su se Martina Tomčić Moskaljov i Ivana Husar koje su 2011. godine u središtu Zagreba otvorile školu pjevanja Husar & Tomčić. Na svojim internetskim stranicama Martina i Ivana kažu da su u njihovu školu dobrodošli svi. U njihovoj školi za individualni sat pjevanja u trajanju od 45 minuta izdvojit ćete 250 kuna, a deset individualnih satova pjevanja plus jedan gratis stoje 2500 kuna. Seminari su podijeljeni u kategorije junior seminar, junior seminar plus, musical class kids, musical class junior i redoviti musical class. Cijene se u ovim kategorijama kreću od 300 do 1200 kuna mjesečno.

U Glazbenoj galeriji – modernoj glazbenoj školi možete otići na satove pjevanja Jacquesu Houdeku ili Dini Jelusiću. Na internet-stranicama škole piše da je u Jacquesovu strukturu nastave uključeno upoznavanje s glazbenom industrijom te njezin utjecaj na pjevača, teoretski i praktični rad na treniranju pjevača, teoretski i praktični rad na višeglasnom pjevanju, praktični rad u glazbenom studiju i praktični rad na umjetničkom osmišljavanju i pripremi showcase koncerata. Kod Jacquesa postoje dvije kategorije seminara, jedna je junior gold class za koju je potrebno izdvojiti 4000 kuna po ciklusu, a ciklus uključuje 20 sati u trajanju od 45 minuta. Druga kategorija upisa moguća je u senior gold class i tu je cijena seminara 6000 kuna po ciklusu, a ciklus uključuje trideset sati nastave u trajanju od 45 minuta. Satovi pjevanja koje daje Dino Jelusić zovu se Senior star Class i ciklus njegovih predavanja sastoji se od 30 sati od kojih svaki traje 45 minuta, a ovaj ciklus košta pet tisuća kuna.

U Narodnom sveučilištu Dubrava školu pjevanja otvorila je i naša jedina pobjednica na Eurosongu Emilija Kokić koju iznimno veseli prenositi znanje, a još veće su joj veselje rezultati njezinih polaznika. – Moja škola pjevanja najbolje je što mi se dogodilo u životu, obožavam raditi s ljudima i vidjeti ih kako napreduju. Evo primjera, jedan je pjevač došao k meni s tolikom tremom da je jedva mogao izgovoriti svoje ime. Nakon godinu dana on je bez problema stao na pozornicu pred 500 ljudi i otpjevao pjesmu bez problema – rekla nam je nedavno Emilija u intervjuu. Kod Emilije cijena je za osnovni grupni program 350 kuna te uključuje osam školskih sati mjesečno.