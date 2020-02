Kraljicu uznemirila skandalozna objava Meghan i Harryja kojom su navodno javno osramotili monarhiju

Princ Harry i supruga Meghan Markle odstupili su sa službenih položaja i preselili se u Kanadu, čime su iznenadili ne samo kraljicu i kraljevsku obitelj, već i cijeli svijet.

Međutim, iako je kraljica unuka podržala u tom rizičnom podhvatu, sada se čini kako je nešto ipak uznemirilo. Ovog puta riječ je o uklanjanju zaštitnog znaka Sussex Royal.

Već je poznato da Harry i Meghan više neće moći koristiti titulu 'Sussex Royal', na koju im glase internetska stranica, profil na društvenim mrežama, ali i njihova odjeća. To znači da će im se već redizajnirana stranica morati mijenjati još jednom, kao i roba i Instagram profil.

Nakon zabranje za korištenje tog kraljevskog znaka, par je na svojoj internetskoj stranici, koja i dalje glasi 'Sussex Royal', napisao:

"Iako su vojvoda i vojvotkinja zauzeti planovima za osnivanje nove, neprofitne, organizacije, imaju u vidu posebna pravila vlade Ujedinjenog Kraljevstva koja se odnose na upotrebu riječi 'kraljevski' pa je stoga dogovoreno da oni neće koristiti ime Sussex Royal ili bilo koju drugu varijaciju riječi 'kraljevski'. Iz navedenih razloga, prijave za zaštitni znak koje su podnesene kao mjere zaštite i koje odražavaju iste standarde za zaštitno obilježje kao što je napravljeno i za kraljevski fond vojvode i vojvotkinje od Cambridgea, bit će uklonjene".

No, čini se kako je ovakav odgovor razbijesnio kraljicu.

Foto: Reuters/Pixsell

- Ona je strašno razočarana time da je njen rođeni unuk mogao toliko javno osramotiti monarhiju i donijeti svu tu neželjenu pažnju na svoju obitelj u najgorem mogućem trenutku - kaže izvor blizak obitelji.

Cosmopolitan piše da bi zbog svega ovoga tenzija između Meghan, Harryja i kraljice mogla dostignuti još veću razinu.

- Kraljica je silno željela da se sve ovo riješi jer je vidjela kako to šteti monarhiji i, na osobnoj razini, mislim da je to prilično bolno za nju. Došla je do tog stadija kada više ne želi misliti o svemu tome, samo želi da se sve završi - rekao je isti izvor.