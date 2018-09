Šokantne priče kandidata: Zbog pretilosti ne ide na plažu iako živi uz more

Koliko je zapravo teško biti pretio, pokazat će 18 novih kandidata treće sezone „Života na vagi“, koja počinje večeras u 20 sati na RTL-u! U prvoj epizodi kandidati će se morati suočiti sa svojim tijelom u kupaćim kostimima, a neki od njih nikad se u životu nisu razgolitili. Jedna od kandidatkinja otkrit će da ima dečka već četiri godine, ali ne dopušta mu da je dotakne.

Prvi zadatak koji će morati izvršiti je preplivati jezero kako bi se izborili za kilogram prednosti na vaganju, no i to neće proći glatko jer dvije natjecateljice ne znaju plivati - iako jedna od njih živi samo pet minuta od mora. U prvom vaganju kandidati će otkriti i što ih je dovelo do pretilosti, a njihove šokantne priče rasplakat će i voditeljicu Marijanu Batinić.

Nina Martina Korbar odlučila se prijaviti u 'Život na vagi' zbog toga što ima 25 godina i 115 kilograma.

- Moja je želja postati pozitivan vladar svoga tijela i pozitivan primjer za uspjeh sebi i drugima. Nina Martina je, otkriva, sama smršavjela više od 35 kilograma, ali kvaliteta njezina života nije na nivou na kojem bi htjela.

- Željela bih se hraniti zdravije, zavoljeti vježbanje, biti ustrajna u takvom načinu života i tom promjenom početi ostvarivati snove jer ću imati puno više samopouzdanja - kazala je Korbar te dodala da ne postoji razdoblje u njezinu životu kada je istinski bila zadovoljna svojom kilažom.

Mlada Zagrepčanka dugi se niz godina bavila mačevanjem te odlazila na razna natjecanja i ostvarivala odlične rezultate. Također, lani je otrčala utrku od 6,5 kilometara, ali smatra da bi bila puno opuštenija i imala drukčiji pogled na neke životne situacije kada bi uspjela skinuti kilograme koji je muče.

- Morala sam uvijek paziti kako se odijevati zbog svoje kilaže, zapravo sam sama sebi u glavi uvijek stvarala pritisak da zbog svojih kilograma ne mogu voditi normalan život, i to vam postane svakodnevica - otkrila je Nina Martina kojoj je najteže bilo u osmom razredu osnovne škole jer su je njezini prijatelji vrijeđali zbog debljine pa se nerijetko osjećala tužno, usamljeno, nevoljeno. 'Kao da nisam dovoljno dobra za njihovo društvo', ispričala je.

Miro Bajlo dolazi iz Zadra i ima 35 godina i 150 kilograma, a po zanimanju je časnik stroja na putničkim brodovima. Ima suprugu i dvije kćerkice, a priznaje da mu je njegova debljina umalo razorila brak. Miro je do 2011. godine imao oko 115 kilograma, no udebljao se čak 50 kilograma otkako je prestao pušiti te počeo pretjerano uživati u jelu i piću.

Miro smatra kako je došao pravi trenutak da 'pod stegom' promijeni životne navike kako bi se mogao vratiti ponovno svome poslu na brodu, kupiti odjeću koju voli, trčati sa svojom djecom i kupati se ljeti u moru. Za sebe kaže da je dobar čovjek ali lak na hrani te da bi se njegov život uvelike razlikovao od sadašnjeg kada bi skinuo 60 kilograma. Tada bi ga i obitelj i njegova okolina više cijenili jer, otkriva, stalno mu zbog toga 'sjede na glavi'. Mirina su omiljena hrana slatkiši, kolači i sladoled.

Vanja Žikić odlučila je da više ne želi biti ista i to joj je bila najveća motivacija za prijavu u show. Varaždinka, koja ima 28 godina i 140 kilograma, priznaje da je odmalena bila bucka, a otkako je u ušla u pubertet, postala je depresivna. Kaže da joj roditelji nikad nisu bili podrška u skidanju viška kilograma, a njoj je nedostajalo da je netko pogura naprijed. Najsretnija bi bila kada bi uspjela stati u traperice konfekcijskog broja manjeg od XL te kada bi se napokon zaposlila kao frizerka u čemu joj odmaže njezina kilaža. Tako bi, kaže Vanja, pomogla i roditeljima koji su oboje nezaposleni.

- Želim promjenu, želim obitelj, želim osjetiti što je to ljubav i ne mogu se više gledati ovakvu. Teško mi je u sadašnjem životu slušati osuđivanja drugih ljudi, a i sebe same - zaključila je Vanja koja se još od osnovne škole naučila slušati uvrede na račun svoje debljine.

Pogledajte video: Poznate Hrvatice pokazale su kako izgledaju bez šminke