Filomena: Želim biti žena koja neće više spuštati glavu zbog debljine

Filomena Roglić je samohrana majka djevojčice od 13 godina. Budući da se posvetila podizanju kćeri, zanemarila je sebe i zato se odlučila prijaviti u show "Život na vagi" kako bi se riješila viška kilograma.

- Uvijek sam sebi bila na zadnjem mjestu i došlo je vrijeme da ozdravim od kila!, rekla je Filomena. Filomena dolazi iz Makarske, ima 31 godinu i 145 kilograma. Samohrana je majka djevojčice od 13 godina, a priznaje da njezini problemi s težinom traju već nekoliko godina.

- Zanemarila sam sebe jer sam si uvijek na posljednjem mjestu. Posvetila sam se podizanju kćeri otkako je imala godinu dana, a

potom i o majci koja je zbog bolesti godinama bila slabo pokretna. Ja sam se zato emocionalno tješila hranom, otkrila je Filomena kojoj je prije četiri godine rođak preminuo zbog bolesti uzrokovane debljinom.

- Tada sam samoj sebi obećala "ozdraviti" od kila. Prijavom u show odlučila sam konačno tome stati na kraj, promijeniti se iz temelja i vratiti samopouzdanje, kaže Filomena dodajući kako ne želi da se njezina kći ikada posrami njezina izgleda. Priznaje da je zbog prijave u show riskirala sve što je mogla.

- Da bih sudjelovala u showu, riskirala sam apsolutno sve. Dala otkaz, povjerila dijete majci, uložila sve što imam da preokrenem i spasim svoj život. Moja je konačna odluka biti žena koja nikada više neće spustiti glavu pred nekim zbog svoje debljine!, zaključila je.

Petar Tucman je prodajni referent, a glavni motiv njegove prijave u show "Život na vagi" bio je upravo želja da skine višak kilograma koji ga godinama sputavaju da bude više motiviran za sve što radi - silno želi naučiti voziti snowboard i moći napraviti "mušku špagu".

Petar Tucman, referent prodaje iz Zagreba, ima 36 godina i 174 kilograma, a zbog viška kilograma ne može napraviti "mušku špagu" što otkriva da silno želi, baš kao i naučiti voziti snowboard, no smeta mu trbuh. Glavni motiv njegove prijave bila je upravo želja da skine višak kilograma koji ga godinama sputavaju da bude više motiviran za sve što radi u životu. Petar ima bend s kojim je triput proputovao Europu i to je, priznaje, njegovo najveće ostvarenje, no za skidanje kilograma nedostaje mu motivacije.

Kaže da jede kad je sretan, ali i nesretan, kad mu je dosadno, kad je usamljen i kad se ne zna nositi s boli. Petar strahuje kako će zbog svoje težine negdje pasti, a ljudi mu neće moći pomoći jer je pretežak da bi ga dignuli te da će umrijeti od infarkta prije svojih roditelja. S obzirom na to da su se Petru kilogrami dosad vraćali, a on ih je, kako kaže, gubio stihijski, nada se da će u showu izdržati i napraviti promjenu kojoj se toliko veseli.