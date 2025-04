Šokantne izjave Ave Karabatić: 'Ljetos me majka pretukla, 22 godine trpim fizičko nasilje, a ne mogu joj pomoći'

Ava Karabatić ponovno je izazvala veliku buru na društvenim mrežama nakon što se na njezinom Facebook profilu pojavila objava koja je zabrinula njezine pratitelje. Jednostavna riječ "zbogom" u kombinaciji s izrekom "Postoje čiste duše koje ovaj svet nije zaslužio" izazvala je spekulacije i strahove da bi Ava mogla biti u ozbiljnoj emocionalnoj krizi. Njeni obožavatelji i pratitelji odmah su reagirali s pitanjima i porukama podrške, izražavajući zabrinutost da je riječ o pozivu za pomoć.

Međutim, nakon što su se nizali komentari i poruke podrške, Ava je odlučila obratiti se izjavama u medijima kako bi pojasnila situaciju. Jasno je istaknula da objavu nije napisala ona osobno, već njezin administrator koji se brine o njezinim društvenim mrežama. Izjavila je da se nikada ne bi obratila takvim riječima u tom kontekstu, s obzirom na to da nije imala takve misli ni želje.

"Nikada ne bih digla ruku na sebe, nemam crne misli. Veliki sam vjernik i tako nešto mi ne bi palo na pamet", rekla je za srpski Blic, dodajući kako je trenutačno u izuzetno teškom periodu života, koji uključuje suočavanje s dubokim emocionalnim traumama. Ava je ispričala da se već dugi niz godina suočava s nasiljem, kako fizičkim, tako i psihološkim, od strane svoje majke, i to već cijelih 22 godine. Ova teška obiteljska situacija njoj nije bila strana, no sada, s obzirom na okolnosti, odlučila je poduzeti korake prema osobnoj slobodi.

"Trpim fizičko i psihičko nasilje od majke već 22 godine. Uzela sam svoje stvari i došla u Beograd. Sve mi se skupilo, i došlo je vrijeme da prekinem toksične odnose“, ispričala je Ava, priznavši da joj je ovo jedan od najtežih trenutaka u životu. Naglasila je kako je donijela ovu odluku kako bi mogla napustiti toksičnu sredinu i započeti novi život, daleko od destruktivnog utjecaja prošlih odnosa. Ističe da je njezin otac sada uz nju i da joj pruža ogromnu podršku u ovoj turbulentnoj fazi života, što joj je od izuzetne važnosti.

Nadalje, Ava je detaljno objasnila da je cijeli niz pokušaja pomirenja i pomoći svojoj majci bio uzaludan. "Ona godinama koristi moju i očevu dobrotu. Otkako sam izašla iz klinike za odvikavanje, svijet gledam drugačije. Trudila sam se pomoći joj, ali uzalud. Ponovno me je napala. Ljetos me je isto pretukla. Ne želim to trpjeti". Ove riječi otkrivaju duboku emocionalnu iscrpljenost koju Ava osjeća zbog nemogućnosti da promijeni svoju majku i spasi njihov odnos, iako je to bilo njezino najveće želja. Po dolasku u Beograd, odlučila je kako ne želi više biti izložena nasilju i zlostavljanju, te je donijela odluku napraviti drastičan korak prema svojoj sigurnosti.

Unatoč svim teškoćama kroz koje je prošla, Ava je odlučna i motivirana gledati u budućnost, bez obzira na trenutačne emocionalne rane. "Treba mi podrška i pomoć, zato je tata uz mene. Krenula sam drugim putem i neću dozvoliti da me neko opet povuče unatrag", poručila je, ističući svoju odlučnost da ne padne u prošlost i ne dozvoli da je bilo tko spriječi da nastavi dalje.

Ava Karabatić trenutačno prolazi kroz nevjerojatno težak životni period, no unatoč svim izazovima, osjeća da je došlo vrijeme za novi početak. Kroz iskreno dijeljenje svojih iskustava, ona se nada da će moći inspirirati druge koji se nalaze u sličnim situacijama, da imaju snage poduzeti korake prema boljem životu, ma koliko to bilo teško.

