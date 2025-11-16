Naši Portali
SUPERTALENT

Šok za stolom žirija! Zbog jednog kandidata Maja Šuput skočila sa stolca

16.11.2025.
u 13:19

Gledatelje očekuju snažni vokali, posebne plesne priče, akrobacije koje oduzimaju dah te jedinstveni umjetnički performansi koji će potpuno izbaciti žiri iz ravnoteže

Supertalent večeras donosi raznovrsnu paletu talenata, u epizodi prepunoj emocija, iznenađenja i kreativnih eksplozija na pozornici. Gledatelje očekuju snažni vokali, posebne plesne priče, akrobacije koje oduzimaju dah te jedinstveni umjetnički performansi koji će potpuno izbaciti žiri iz ravnoteže. Uz smijeh, suze i nevjericu, žiri večeras donosi i jednu od najvažnijih odluka audicija: tko osvaja posljednji zlatni gumb? 

Hoće li to biti djevojčica koja je godinama sanjala ovaj trenutak, umjetnik koji je zbog svoje strasti napustio domovinu, ili kandidat koji će šokirati žiri prije nego izvede išta – samo svojim spektakularnim ulaskom na pozornicu? Publika će vidjeti kako izgleda kada slika oživi, zahvaljujući Teni Grgić, čija bi umjetnička izvedba mogla potpuno zbuniti gledatelje. Zastrašujuću transformaciju i priču o hrabrosti donijet će Gabriel Hernandez, čiji će ulazak, i kostim, izazvati pravi šok za stolom žirija.

FOTO Član žirija 'Supertalenta' ima propali brak iza sebe i sina koji je njegova kopija!
1/21

Tu je i mladi glazbeni virtuoz Svebor Mihael Jelić, koji će stvarati glazbu uživo, sloj po sloj, otkrivajući talent kakav publika na prvu ne očekuje. Uz njih, gledatelje očekuju tamburaši koji pretvaraju popularne hitove u potpuno nove, neodoljive verzije, ali i sedam drugih talenata koji po prvi put staju na pozornicu Supertalenta. Tko će se izdvojiti, tko će razočarati, a tko osigurati svoje mjesto u polufinalu, ne propustite od 20:15 na Novoj TV!
