Snježana Schillinger za vjenčanje je dobila tri ista poklona: Veliki umovi razmišljaju slično

Poduzetnici i vlasnici modnog brenda Duchess Snježana Schillinger na kućnu adresu još uvijek pristižu vjenčani pokloni. Stigao joj je tako poklon od Zlatka Mateše koji je bio vjenčani kum njezinom suprugu Franzu Schillingeru. Mateša je mladencima poklonio njihov portert, a sličan takav dobili su i od Ecije Ivušić i Gorana Beloševića, a Snježana je u zahvali kumu na Facebooku dala naslutiti kako im stiže i treći takav poklon.

- Upravo mi je dostavljena ova divna slika, naš portret u prirodnoj veličini. Poklon je to našeg kuma Zlatka, a djelo je akademskog slikara Darka Škode poznatog po portretima koje je radio za Sabor, premijere, predsjednike i druge slavne osobe! Eto malo sam pustila suzu jer je ovo djelo toliko divno i pristajat će savršeno u uskoro obnovljenu tvrđavu, dvorac Fortica Karlobagu. Do tada je u Zagrebu s nama! Znam da Vam se jako svidjela ta fotografija nastala u Schönbrunnu jer ništa manje nije lijepa ni divna slika koju smo na istu temu dobili od mojih dragih prijatelja Ecija Ivušić Goran Belošević, a još čekamo od Dine Mehuna i Tije Milovac njihovu verziju ove slike jer veliki umovi razmišljaju slično kao i oni koji nas vole! Živimo na tri adrese tako da će svaki od naša tri doma krasiti jedna ovakva slika! - napisala je Snježana.

Za austrijskog poduzetnika Franza Schillingera udala se 02. rujna na Kornatima i za njezinu vjenčanicu pobrinuo se Tin Brišar, inače glavni dizajner u njezinom modnom brendu, a Snježani je kuma bila dugogodišnja prijateljica i bivša manekenka Antea Kodžoman.

VIDEO Gordon Ramsay rekao nešto od čega se Dalmatinci ježe: U raspravu se uključile i ambasade