Obitelj i prijatelji oplakuju smrti 29-godišnje manekenke: Otišla je na liposukciju koljena i preminula

Brazilska influencerica i manekenka Luana Andrade (29) umrla je dan nakon što je bila podvrgnuta liposukciji koljena u bolnici u São Paulu. Andrade je zahvat obavila kod privatnog liječnika i anesteziologa, stoji u priopćenju bolnice São Luiz u kojoj se zahvat obavio te u svom priopćenju javnosti su rekli kako je manekenka doživjela srčani zastoj oko dva i pol sata nakon operacije.

- Operacija je prekinuta i pacijentica je podvrgnuta testovima i pretragama koje su otkrili trombozu i prebačena je na odjel intenzivne njege gdje je dobila odgovarajuću terapiju - izvijestili su iz bolnice u kojoj je slavna manekenka preminula te su naveli kako je uzrok smrti bila plućna embolija.

- Živim svoju najveću noćnu moru. Dio mene je otišao - napisao je na Instagramu njezin dečko Joao Hadad s kojim je u vezi bila dvije godine. - Izgradili smo prekrasnu priču i intenzivno živjeli svoje snove. Ti ćeš uvijek ostati moja životna partnerica, ljubavi moja. … Ti si moje svjetlo, princezo. Molim te da i dalje odozgo bdiješ nada mnom i svima nama. Uvijek ću te voljeti, od sada do vječnosti! - napisao je shrvani Hadad na društvenim mrežama. Brazilska nogometna zvijezda Neymar također je izrazio veliku tugu zbog iznenade smrti svoje prijateljice. Vijest o Luaninoj smrti saznao je samo dan nakon što su u lopovi provalili u dom njegove djevojke i majke njegove jednomjesečne kćeri i držali njezine roditelje kao taoce.

- Tužan dan s dvije vrlo loše vijesti. Prvo su napad doživjeli Brunini roditelji, ali hvala Bogu svi su dobro! A onda je stigla druga ružna vijest o smrti moje prijateljice. Moja sućut cijeloj obitelji, neka Bog primi Luanu raširenih ruku.- napisao je na Instagramu Neymar. Brazilski surfer Gabriel Medina kritizirao je liječnike i zahvat kojem je bila podvrgnuta manekenka i optužio je društvene mreže i javnost za stalno prikazivanje sadržaja žena koji ženama nameće sliku savršenstva koja nije realna niti je potrebna.

- Danas sam izgubio prijateljicu zbog "jednostavnog" estetskog zahvata. Svijet je nadrealan. Ovaj standardu "savršenih" tijela koje je nemoguće postići treba hitno stati na kraj. Zašto riskirati život nizašto?- poručio je Medina. Dr. Eduardo Teixeira, s Brazilskog koledža plastične kirurgije, rekao je za brazilsku novinsku kuću Metropoles da je Luanin zahvat bio 'kao i svaki drugi'.

- Ne postoji operacija bez rizika, niti bilo koji medicinski zahvat koji ne uključuje neku vrstu rizika, pogotovo kada se radi o kirurškom zahvatu. To nužno uključuje invazivnu tehniku koja zahtijeva anesteziju, bilo lokalnu ili opću - objasnio je Teixeira. Dr. Diovane Ruaro, estetski kirurg i predsjednik College of Plastic Surgery, rekao je za list da je Luana bila dobrog zdravlja. - Proveden je adekvatan predoperativni zahvat, no nažalost, došlo je do ovog smrtnog slučaja, što nas žalosti. Estetske operacije, uključujući liposukciju, mogu imati jednostavne i, povremeno, fatalne komplikacije - rekao je Ruaro.

