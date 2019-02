Smatrate li Šprajcovu izjavu homofobnim ispadom ili dobrom šalom?

Zoran Šprajc ponovno je podigao prašinu izjavom u sinoćnjoj emisiji 'RTL Direkt'. Voditelj je, naime, u svom stilu prokomentirao vijest o prinovi srpske premijerke Ane Brnabić i njezine partnerice Milice Đurđić, a njegova izjava naišla je na negodovanje dijela javnosti.

- Srpska premijerka Ana Brnabić postat će mama, odnosno tata, kak' se uzme - izjavio je Šprajc u emisiji. Njegova najava nikako se nije svidjela nekim gledateljima koji su svoje nezadovoljstvo izrazili putem Facebook grupe 'Seksizam naš svagđašnji' okarakteriziravši njegov potez homofobnim.

- Homofobija - stoji otisnuto podebljanim crvenim slovima uz Šprajcovu fotografiju i izjavu na spomenutoj Facebook stranici. Neki su nezadovoljstvo izrazili i u komentarima poručivši voditelju da njegova izjava nije bila nimalo duhovita. "Jako ružno", "Ovo je razočarenje", "Izjave su otrcane i glupe tako da izbjegavam gledati RTL direkt kad on vodi. Stvarno primitivan i umišljen lik", samo su neki od komentara nezadovoljnih gledatelja. Ipak, bilo je i onih koji su stali u Šprajcovu objavu.

- Al ga svi se*ete. Homofobni komentar, Šprajc ovakav onakav.Komentar je odraz njega samoga, a koliko znam još uvijek svi imamo pravo na vlastito mišljenje, iako vjerujem da će i to uskoro država probati zakonom ukinuti. Ako vam se ne sviđaju njegova razmišljanja, prestanite ga gledati, pratiti i komentirati. Šprajc je zakon! P.S. ne znam čime je on to uvrijedio LGBT zajednicu jednim šaljivim komentarom?!Jer kad komentira ministra za nabavku zrakoplova, to je ok. Kad komentira predsjednicu i to je ok, ali ako je slučajno pipnuo tabu temu, odmah ne valja...dvolični i glupi ljudi samo se hvataju na ovo - glasi komentar koji je ispod objave izazvao najviše reakcija.

