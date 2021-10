'Slušatelji nas obožavaju! Jednim smo TikTok izazovom dospjeli na sam vrh najpraćenijih medija'

Radio Dalmacija, iako je to regionalni radio, na društvenim mrežama, točnije TikToku, ima više od 133 tisuća pratitelja. Za usporedbu, najslušaniji radio u Hrvatskoj, narodni, ima nešto manje od 30 tisuća. A upravo ga to, kako je rekla jedna od njegovih voditeljica Anamarija Božinović (26), čini svjetskim. A baš je Anamarija, zajedno s kolegicom Petrom Kapor Radman, zaslužna za njegovu popularnost na spomenutoj društvenoj mreži. A što to slušatelji toliko obožavaju kod njih dvije?

U pitanju je tzv. “radio challenge”, izazov koji im zadaju sami slušatelji, a one potom uživo moraju ispuniti.

– Prvih nekoliko mjeseci ispipavali smo teren i snimali razna videa, od plesnih koreografija, preko izazova, do videa iz etera. I shvatili da eter najbolje prolazi, da ljude zanima kako izgledaju oni koje samo čuju, a nikad ne vide. I koliko mi imamo ispred sebe tehnologije, tipki, kompjutora te kako taj program izgleda iza kulisa. Mi smo samo to malo začinili – kaže nam Anamarija kako je nastao izazov. Radi se tu o mnoštvo riječi, čudnih, teških, pa i smiješnih, koje Anamarija mora ukomponirati u svoje radio najave. A tad nastupa kreativnost redakcije.

– Ne znam odakle su slušatelji to izvukli, ali najteža riječ dosad mi je bila “hipokampelofentokamela”. Jedan od prvih i jedan od težih izazova, ali najslađi od trenutka kad mi je palo na pamet kako tu riječ ukomponirati u naš program a da slušatelji ne pomisle: “Kakve ova gluposti govori?” Ne znam što znači niti kako se izgovara, ali prihvaćam izazov. Na kraju je to bio jedan od uspješnijih i gledanijih videa – prisjeća se. No, ne bježi od izazova, od najtežih riječi. – Stvarno se trudimo birati što teže izazove, one za koje svi misle da ih nećemo uspjeti svladati, za koji svi misle da je ipak malo previše za ozbiljan radijski program – e mi ćemo baš taj! – kaže. A njihov profil zbog toga raste nevjerojatnom i, kaže Anamarija, neočekivanom, brzinom.

– To nam se na početku činilo nerealno i nedostižno. Skromno smo ušli u to i na kraju završili u samom vrhu popularnosti medija u RH na toj mreži. Nismo se ni okrenuli, a prvi je video već bio pregledan milijun i 500 tisuća puta – kaže i dodaje da joj je iznimno lijepo biti dio toga.

– Ono što na društvenim mrežama ne očekuješ, mi smo dobili, a to je toliko lijepih komentara i ljubavi svakodnevno od naših pratitelja. I kad ljudi traže još, kad smišljaju nove riječi nove izazove, onda znaš da to što radiš ima smisla – kaže.

Iako se tako ne čini, radio joj nije bio prvi izbor. O njemu čak nije ni razmišljala, sve dok jednog dana u sklopu fakultetskog zadatka nije morala stati pred mikrofon i pročitati vijesti.

– Nakon toga je postao medij o kojem nisam prestajala razmišljati. Ljubav se rodila odmah nakon tih prvih vijesti, a sad je još malo veća – kaže Anamarija. Karijeru je počela na studentskom radiju, a onda prešla na lokalni u Splitu. Međutim, put je odveo ponovno u Zagreb, gdje je postala voditeljica narodnog. A na pitanje ima li razlike voditi regionalni i nacionalni radio, spremno odgovara da zapravo i nema.

– Radio Dalmacija je na papiru regionalni, ali u praksi je, rekla bih, svjetski. Svakodnevno nam se javljaju slušatelji izvan Dalmacije, iz Zagreba i Slavonije najviše. Javljaju nam se i slušatelji izvan granica Hrvatske. Dalmacija se preko aplikacije sluša u Poljskoj, Njemačkoj, Americi, Nigeriji, na Novom Zelandu... – napominje Anamarija. Na Radio Dalmaciju stigla je u lipnju prošle godine, usred pandemije koronavirusa, no ni to je nije omelo u ambicijama. Radio je poseban medij, najbliži ljudima, ističe Anamarija, trpi i smijeh i suze, i ozbiljnost i emocije. I to ga čini posebnim. No Anamarija ne voli javno iznositi svoje emocije, zbog čega je u redakciji prozvana Ice Queen.

– Ali, u eteru to nije tako. Kad staneš pred mikrofon, ipak ne možeš skriti osjećaje pa ti na neku tešku priču zadrhti glas. Ne možeš ne umrijeti od smijeha ako je nešto urnebesno, kad te nešto razljuti to se posebno čuje, okružena si glazbom koja ti stalno pobuđuje nove emocije. Tako da se samo pravim da nisam emotivna, zapravo sam i više nego što mislite – objašnjava.

Možda se svima na prvu čini kako svaka njihova najava i, zapravo, cijela smjena, protekne u najobičnijem razgovoru, no Anamarija kaže da iza svakog razgovora i najave stoji puno rada, truda i “zajedničkog mozganja”.

A ono što ona u eteru najviše voli upravo su ljudske priče. – Na pitanje našeg slušatelja, bilo to na 0800 ili na društvenim mrežama: “Molim vas možete li u svom programu…”, naš je odgovor najčešće: “Može!” To volim, njihove priče uz koje se naježiš do suza, uz koje digneš cijelu Dalmaciju na noge, svi se udruže da bi pomogli. No isto tako volim i one uz koje se nasmiješ do suza – kaže nam. Zbog toga joj je interakcija sa slušateljima na prvome mjestu.

