Svoj je život drastično promijenila posljednjih godina, ali nitko ne prestaje pričati o 50 kg koje je izgubila

Nema veze, pronaći ću nekoga tko je kao ti”, tekst je najpoznatije pjesme popularne britanske pjevačice Adele (33). Pjevačica se ponovno vratila na scenu nakon šest godina te je s mnogo malih znakova, plakata i objavama na društvenim mrežama najavila svoj novi album.

Prva pjesma na albumu “Easy On Me” objavljena je 15. listopada, a oduševila je njezine obožavatelje. Pjevačica čiji su tekstovi su uglavnom autobiografski svoj je život drastično promijenila posljednjih godina. Svoju glazbu Adele radi prema onome što osjeća, ali i onoga kako samu sebe doživljava. Zato je jednom prilikom rekla da joj je bilo teško stvarati jer nije htjela da njezine pjesme budu o životu bogate pjevačice. Objasnila je tada da nije osjećala da je to ono što treba biti. Osim glazbom, pjevačica osvaja i osobnošću, ali i izgledom.

Adele šest godina nije izdala novi album, no svoje je pratitelje oduševila mnogim promjenama koje je postigla tijekom tog razdoblja. Jedna od njih svakako je i njezina drastična promjena fizičkog izgleda. Naime, pjevačica koja je bila prepoznatljiva po svojoj punašnoj figuri smršavjela je čak 50 kilograma te izgleda potpuno drukčije.

Foto: PA/Pixsell

Svojom figurom oduševljava sve oko sebe, a nakon što je objavila prvu fotografiju nakon promjene izgleda zasuli su se komentari i emotikoni iznenađenih i oduševljenih pratitelja. Adele je svoj fizički izgled promijenila 2019. godine, i to nakon što je objavila da se razvodi od supruga, s kojim je u vezi bila osam godina, od čega tri u braku. Uspjela je smršavjeti zahvaljujući tzv. sirtfood dijeti, koja se temelji na unosu namirnica za poticanje proizvodnje enzima koji smanjuje apetit i ubrzava metabolizam.

Adele je postala i ovisnica o vježbanju. “Vježbati sam počela zbog tjeskobe. Vježbajući sam se osjećala bolje. Nikada se nije radilo o mršavljenju, već o tome da postanem snažnija psihički. Postala sam poprilično ovisna o tome. Vježbam dva ili tri puta dnevno”, otkrila je glazbena diva.

Jedna od drastičnih promjena u njezinu životu je i ona na ljubavnom planu. U razdoblju u kojem nije objavljivala novu glazbu razvela se od supruga, a sada je otkrila da je ponovno zaljubljena. Za časopis Vogue, u kojem se Adele pojavila u britanskom i američkom izdanju, što je čini prvom osobom kojoj je to uspjelo, prvi je put progovorila o svom razvodu. Naime, ona je 2019. godine objavila da se razvodi od Simonea Koneckog, a njihov je brak okončan u ožujku ove godine. “Taj brak jednostavno više nije bio za mene. Nisam željela završiti kao mnogi ljudi koje poznajem. Nisam bila očajna, ali bila bih da se nisam odlučila staviti na prvo mjesto. Ali, da, ništa loše u tom se braku nije dogodilo”, rekla je glazbena diva.

Adele s Koneckim ima i sina Angela, koji ima devet godina. Glazbenica je objasnila da je povod za razvod bilo njezino razočaranje načinom na koji se njezina veza sa suprugom razvijala te da je glavni razlog tome uglavnom bio njezin sin. “Bilo me je sram. Bilo me je uistinu sram, a sve zbog činjenice što sam osjećala da ne mogu ništa promijeniti da naš brak uspije. Naime, mi žene odgajane smo da se uporno iznova trudimo pa čak i gledajući filmove kad smo bile djeca. U to vrijeme srce mi se slamalo, no danas mi se zanimljivo osvrnuti na tu situaciju”, izjavila je pjevačica čarobnog glasa i dodala da je novi album snimila zbog svog sina, odnosno da bi mu pomogla da jednog dana shvati zašto se odlučila razvesti od njegova oca. “Ponekad sam ga zaista činila nesretnim. I to je rana za koju ne znam hoće li ikada moći zacijeliti”, kazala je te tako objasnila zašto je izabrala svoju sreću. Za isti je časopis rekla i da ju je sin pitao brojna pitanja, među kojima i zašto njegovi roditelji više ne mogu biti zajedno. Pjevačica mu je pokušala objasniti brojne razloge, i to putem glasovnih poruka koje će se moći naći i na njezinu novom albumu, za koji je rekla da će se zvati “30”. Inače, glazbena diva poznata je i po tome da svoje albume zove po svojim godinama, a iza sebe ima već tri ovakva glazbena ostvarenja: “19”, “21” i “25”.

Dodajmo da je Adele s Koneckim ostala u dobrim odnosima nakon razvoda jer imaju zajedničko skrbništvo nad sinom. Bivšem suprugu prodala je jednu od svojih vrijednih kuća na Beverly Hillsu samo kako bi dječaku oba roditelja bila blizu. Naime, glazbenica se preselila u Ameriku 2015. godine, a nedavno je tu svoju odluku objasnila izjavivši da si u Engleskoj nikad ne bi mogla priuštiti imanje te veličine.

Foto: Chase Rollins/Press Association/PIXSELL

Otvoreno je pokazala da ne želi puno govoriti o svom razvodu pa su ona i bivši suprug tražili privatnost kad je riječ o podjeli imovine i novca. Također, pjevačica je naglasila da ona ne želi u kroz svoju glazbi i stihove govoriti o razvodu pa toga nema ni na novom albumu.

U intervjuu za Vogue lijepa pjevačica otkrila je i da ima novu ljubav. Naime, u vezi je sa sportskim agentom Richom Paulom (39). Nagađanja o vezi ovog para počela su nakon što su viđeni zajedno na utakmici NBA finala između Phoenix Sunsa i Milwaukee Bucksa u Phoenixu. Na utakmici su se dobro zabavljali dok su navijali, a Paul se u jednom trenutku i nježno naslonio na Adelino rame. Tek je u ovom intervjuu Adele prokomentirala da se nakon razvoda viđala i s drugim muškarcima, ali da im je bilo previše stresno pojavljivati se u javnosti s njom, dok Ricku to ne smeta. “On je dovoljno dosljedan i obazriv da me nije briga tko zna za našu vezu. Odličan je. I tako je*eno zabavan. I jako je pametan”, opisala je svog novog partnera.

Glazbena diva, koju mnogi znaju po iznimnom glasu, imala je problema i s glasnicama, što mnogi me znaju. Naime, Adele je prije nekoliko godina operirala glasnice, jer je tijekom koncerata koji je održala 2017. godine na Wembleyu osjetila da se jako muči dok pjeva. Tada je imala zakazana četiri koncerta, a dva je morala otkazati zbog ovog problema. Pjevačica je otišla liječniku koji joj je kazao da je oštetila glasnice. Podvrgnula se mikrokirurškom zahvatu koji je bio jako rizičan, jer je i najmanja pogreška mogla dovesti do strašnog ishoda. Inače, problem s glasnicama imala je i šest godina prije kada su joj glasnice prokrvarile nakon nastupa na francuskom radiju.

VIDEO Sanja Doležal otkrila istinu o Dini Jelusiću i pogledu u njezin dekolte