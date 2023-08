Slavni model ima 53 godine i još nosi revije, a slovi za tešku osobu i ne taji da je čudna i hipohondar

Naomi Campbell zajedno sa Cindy Crawford, Lindom Evagelistom i Christy Turlington krasit će naslovnicu rujanskog izdanja Voguea u kojem će se slavni supermodeli prisjetiti svojih blistavih karijera koje su u usponu bile 90-ih godina. Poznata kao “Crna pantera”, uvijek su joj laskali kako ima najljepše tijelo na svijetu, a mnogi tvrde da se ništa nije promijenilo ni sada kada ima 53 godine.

Još je uvijek prekrasna, Naomi je postala majka dvoje djece, no detalje o njima zadržala je za sebe i odlučila samo pokazati bebe na fotkama na kojima im je sakrila identitet. Poduzetnica koja je izgradila carstvo parfema slovila je kao teška osoba, osoblje je gađala telefonima, a manekenka Tyra Banks optužila ju je da ju je Campbell htjela izgurati iz biznisa te da ju je gledala svisoka.

Optužila je Naomi da joj je rekla kako nikada neće biti ona i da na to nikada i ne pomišlja. Manekenke su se kasnije pomirile, no ni jedna ni druga nisu zaboravile što se dogodilo pa je 53-godišnjakinja na svom profilu na Instagramu objavila naslov na jednom portalu koji sugerira da je sve to o pomirenju bila laž.

Osim što ima svoje carstvo parfema, interes za Naomi na pisti ne jenjava pa je tako u ožujku nosila reviju za Hugo Boss. Ne taji ni da je malo čudna i hipohondar i boji se klica i bakterija pa je za vrijeme pandemije COVID-a, kada je trebala letjeti avionom, nosila odijelo koje štiti od opasnih materijala.

Nedavno je nakon izjave da jede samo jednom dnevnom i da obično večera u doba ručka izazvala burne reakcije javnosti, no mnogi su se zapitali što ''crna pantera'' jede i koji obrok najradije bira. Iako je njezin plan prehrane dugo bio tajna, slavni kuhar Sean John koji je godinama spravljao obroke za Naomi otkrio je njezine prehrambene navike i tajnu vitke linije.

- Moj zadatak je da od namirnica koje Naomi sama nabavi pripremim jedno jelo dnevno, vrlo jednostavno i zdravo. Ona je 'Ital', a što je jamajčanska riječ za osobu koja prati vegetarijanski režim prehrane. Kada putuje, pripremim joj hranu za put jer joj hrana iz zrakoplova ne odgovara- rekao Sean te naglasio kako Naomi rijetko konzumira hranu iz njegovog restorana.

- Ona ne jede namirnice koje sadrže gluten i u osnovi je vegetarijanka/peskatarijanka. Nas dvoje razgovarali smo nekoliko puta tjedno i ja bih joj pripremio obroke po narudžbi, a koje bi onda njen osobni vozač svratio pokupiti od mene. - rekao je slavni chef. Kada je u pitanju vježbanje prakticira jogu i pilates, a tu i tamo koketira sa zumbom, a glavni dio njezine svakodnevne rutine je hidratacija, pogotovo na putovanjima. Dan započinje već u 5 ujutro, a prvo što unosi u tijelo su vruća voda s limunom i probiotik. Kava joj nikada nije pasala, a ujutro si priušti šalicu biljnog čaja.

