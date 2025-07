Slavni glumac čeka bebu s drugom, a njegova bivša supruga je bijesna: Boji se da će postati beskućnica

Velški glumac Ioan Gruffudd (51) i australska glumica Bianca Wallace (32) iznenadili su javnost vikendom objavom da čekaju bebu. Zvijezda "Fantastične četvorke" i njegova nedavno vjenčana supruga podijelili su radosnu vijest samo dva mjeseca nakon svadbe, što je izazvalo negodovanje njegove bivše supruge Alice Evans. Ona je prethodno izrazila strah od beskućništva nakon njihovog razvoda.

Izvor blizak glumici otkrio je za medije: "Alice će zbog ovoga biti totalno bijesna. Nije skrivala da nema dovoljno sredstava za brigu o dvoje djece, pa je to što joj on nabija na nos kako mu dobro ide dodatni udarac za nju. Ioan ne samo da je objavio tu vijest na društvenim mrežama, nego je to učinio na Dan očeva... To je za nju još jedna užasno uznemirujuća saga s kojom će se morati nositi".

Razvod Ioana i Alice finaliziran je u srpnju 2023., no njihov pravni spor i dalje traje, uključujući pitanja uzdržavanja, skrbništva nad djecom i financija. Sudski dokumenti otkrivaju da Ioan trenutno plaća privremenu alimentaciju od 3.000 dolara mjesečno za djecu i 1.500 dolara mjesečno za bivšu suprugu, što će se nastaviti do sljedećeg ročišta u veljači 2026.

Gruffudd je na sudu zatražio svjedočenje svoje tadašnje zaručnice Biance, tvrdeći da je njegova bivša supruga "proganjala, uznemiravala i zlostavljala" njih oboje, kršeći trogodišnju zabranu prilaska. Naveo je da su bili izloženi 'kampanji blaćenja' putem poruka, e-mailova i objava na društvenim mrežama. U sudskim dokumentima, Gruffudd je optužio bivšu suprugu za namjerno narušavanje njegovog odnosa s kćerima i uznemiravanje njega i njegove zaručnice.

U veljači ove godine, Evans je šokirala svoje pratitelje objavom o prijetećem izbacivanju iz doma u Los Angelesu zbog nemogućnosti plaćanja najma. Putem Instagrama je podijelila da su ona i njezine kćeri "doslovno na ulici, bez mogućnosti da si priušte čak i najjeftiniju sobu u gradu", koji je dodatno pogođen katastrofalnim požarima. U emotivnoj objavi uz staru fotografiju s kćerima, Evans je opisala svoj očajnički pokušaj pronalaska novog doma, situaciju s kojom se suočavaju mnogi u Los Angelesu.

Nakon teškog razvoda, Evans je unajmljivala kuću u Kaliforniji, no iscrpljujuća pravna bitka dovela ju je u ozbiljne financijske poteškoće. Nedavno je pokrenula kampanju za prikupljanje sredstava na GoFundMe platformi pod nazivom "Divorce fundraiser", koja je do sada prikupila 18.828 dolara. Priznala je nelagodu zbog traženja pomoći, ali je istaknula da više nije imala drugih opcija.